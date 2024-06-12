Российские миротворцы покинули Карабах Минобороны Азербайджана: вывод российских миротворцев из Карабаха завершен

Фото: МО РФ

Вывод российских миротворцев из Карабаха завершился 12 июня, сообщает Минобороны Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что территорию полностью покинули личный состав и техника.

Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули территорию, — говорится в сообщении министерства.

На опубликованном ведомством видео заметно, как последние колонны автомобилей и техники выезжают с территории. Также в ролике продемонстрировали поднятие флага Азербайджана у границы Карабаха.

Ранее в аэропорту Ходжалы прошла торжественная церемония по случаю вывода российского миротворческого контингента из Карабаха. В мероприятии участвовали высокопоставленные военнослужащие министерств обороны обеих стран.

Церемония сопровождалась музыкой в исполнении военного оркестра. Кроме того, на мероприятии выставили фотопортреты, на которых запечатлены миротворцы, и флаги России и Азербайджана.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что российские миротворцы покинули Карабах, так как для них в регионе больше не осталось функций. Он отметил, что вывод стал возможен после признания Арменией границ Азербайджана.