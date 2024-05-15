Появилось видео церемонии по выводу российских миротворцев из Карабаха

Фото: NEWS.ru

В аэропорту Ходжалы проходит торжественная церемония по случаю вывода российского миротворческого контингента из Карабаха, видео с места событий публикует «Sputnik Азербайджан». В мероприятии принимают участие высокопоставленные военнослужащие министерств обороны обеих стран.

На кадрах можно увидеть построение. Церемония сопровождается музыкой, которую исполняет военный оркестр. Кроме того, на месте выставлены фотопортреты, на которых запечатлены миротворцы. Видны флаги России и Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу, сообщил, что Баку до конца 2024 года обеспечит переселение людей и создаст необходимую инфраструктуру как минимум в 20 населенных пунктах Карабаха. Он добавил, что на всех освобожденных землях реализуются широкомасштабные программы.

Глава республики подчеркнул, что делимитация и демаркация границы с Арменией проводится в соответствии с условиями, выдвинутыми Баку. По его словам, это очередная победа Азербайджана.

До этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил, что Ереван и Баку не должны ограничиваться подписанием мирного соглашения. По его словам, стороны должны «пойти еще дальше» и разблокировать транспортные коммуникации в регионе.