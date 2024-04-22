В Кремле назвали причину вывода российских миротворцев из Карабаха Песков: российские миротворцы ушли из Карабаха из-за отсутствия нужды в них

Фото: МО РФ

Российские миротворцы покинули Карабах, так как для них в регионе больше не осталось функций, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Он отметил, что вывод стал возможен после признания Арменией границ Азербайджана.

Это (вывод российских миротворцев. — NEWS.ru) отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе после того, как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Реалии геополитические там изменились, и там не осталось больше функций для них (миротворцев. — NEWS.ru), — объяснил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что российские военные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после того, как в этих местах будет проведена делимитация границ Армении и Азербайджана. Он утверждает, что Ереван и Баку после достижения мира смогут самостоятельно охранять границу.

Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин и Пашинян могут встретиться в «краткосрочной перспективе». По словам пресс-секретаря президента РФ, лидеры обсудят различные вопросы, включая вывод российских пограничников.