В Ереване протесты, РФ выводит войска из Армении: Пашиняна ждет импичмент?

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Участники массовых протестов в Ереване выдвинули ультиматум с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Чем недовольны протестующие, кто их ведет, возможен ли импичмент Пашиняна?

Что происходит в Ереване, кто выдвинул ультиматум Пашиняну

9 мая в ходе протестов на площади Республики в Ереване лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян объявил, что дает премьер-министру Армении Николу Пашиняну ровно час на уход в отставку. Он добавил, что готов встретиться с политиком и обсудить условия увольнения.

«Впервые даю его имя. Никол Пашинян! Даю час, чтобы вы ушли в отставку. Я готов в течение часа встретиться с вами и обсудить условия отставки. В Армении вы больше не имеете какой-либо власти», — заявил Галстанян.

Пашинян и пресс-служба правительства Армении никак не ответили на требование лидера оппозиции по истечении отведенного времени.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Что делает оппозиция Армении

Когда объявленный час истек, архиепископ Баграт объявил, что запустит процедуру «импичмента» Пашиняна в Национальном собрании Армении.

News.am пишет, что архиепископ начал обсуждение вопроса отставки Пашиняна с депутатами. В обсуждении принимают участие депутат от фракции «Армения» Арцвик Минасян, Сейран Оганян, Гарник Даниелян, Ишхан Сагателян. К ним присоединился также депутат Тигран Абрамян от фракции «Честь имею».

В ходе выступления на площади Республики священнослужитель обвинил Пашиняна в том, что он терроризирует армян, угрожая им новой войной с Азербайджаном.

«Мы пришли потребовать ответа от главы правительства Армении, который посещал наши общины, лгал, вводил в заблуждение, а затем стал угрожать и терроризировать народ. Мы не против мира и делимитации, но происходящее для нас неприемлемо. Мы хотим достойный мир. В 2021 году власть дала народу обещания в своей программе, в которой о такой делимитации не было ни слова. Было даже обещание „отрубить себе руку“. А потом пришли и сказали, что если не согласимся, будет война, стал терроризировать народ, [тех], чьи голоса ты выпрашивал и получил. В этом движении нет материального ожидания, есть только идея: Родина и честь — две ценности, которые у нас украло наше собственное правительство», — объявил архиепископ Баграт.

В ответ на действия оппозиции депутаты от правящей партии «Гражданский договор» и министры правительства запустили флешмоб: они размещают фотографию Никола Пашиняна с подписями «премьер-министр Армении».

Фото: Александр Патрин/ТАСС Архиепископ тавушской епархии Армянской Апостольской Церкви Баграт Галстанян на акции протеста на площади Республики

Что стало причиной внутреннего конфликта в Армении

Как пишут армянские СМИ, акции движения «Тавуш во имя Родины» начались 4 апреля 2024 года. Их причиной стало соглашение делимитации участка границы между Тавушской областью Армении и северо-западным Газахским районом Азербайджана, заключенное между Ереваном и Баку. Документ предполагает передачу Баку со стороны Еревана четырех деревень вдоль границы.

В Киранце и других расположенных поблизости населенных пунктах ход делимитации вызвал серьезную озабоченность: когда Азербайджан вернет под контроль согласованную территорию, граница будет проходить буквально в метрах от домов армян — прямо по огородам. Жители опасаются, что им придется покинуть свои дома.

Участники Тавушских протестов потребовали от властей остановить процесс делимитации и прекратить односторонние уступки Баку. Изначально они пытались протестовать локально, перекрывая важные трассы, но потом под предводительством архиепископа Баграта двинулись в Ереван — требовать отставки Пашиняна.

Ряд СМИ провели параллели между тавушским шествием и маршем на Ереван, который устроил Пашинян в 2018 году, когда он запустил «бархатную революцию», в результате которой занял пост премьера.

Возможен ли импичмент Пашиняна

Ранее импичмент Пашиняну пытались объявить в сентябре 2023 года. В парламенте Армении оппозиция объявила о создании национального комитета по отставке премьера, лидером оппозиции на тот момент был бывший вице-спикер парламента Армении, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Статья 141 конституции Армении предусматривает только импичмент президента. Пашинян им не является, он премьер-министр, и может быть снят со своего поста по ст. 115 в рамках вотума недоверия в Национальном собрании.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Для постановки вопроса о вотуме недоверия премьер-министру, необходимо чтобы за это проголосовало не менее трети из 107 депутатов (то есть не менее 36 человек) и была представлена кандидатура нового премьера. Оппозиция Армении располагает в парламенте 36 голосами — остальные две трети контролирует правящая фракция «Гражданский договор».

При этом для принятия резолюция о вотуме недоверия требует большинство голосов. Из у оппозиции нет.

Что обсуждали Пашинян и Путин в Москве

Пашинян прилетал в Москву 8 мая, он провел переговоры с вступившим на пятый срок Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что главы государств согласовали вывод пограничников РФ из некоторых областей Армении.

Позже депутат от правящей фракции Айк Конджирян в соцсети сообщил, российские пограничники покинут посты в Тавушской, Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской и Араратской областях Армении. Кроме того, по его словам, решение о прекращении деятельности российских пограничников в аэропорту Звартноц также было одобрено на высшем уровне.

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