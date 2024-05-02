В Армении задержали 31 протестующего против делимитации границы

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Полиция Армении задержала 31 человека у села Киранц, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД страны. По информации ведомства, люди перекрыли заминированный участок на границе с Азербайджаном, чтобы не допустить процесса делимитации и демаркации.

31 человек был задержан из-за невыполнения законного требования полиции, — сообщили в пресс-службе МВД.

Как сообщил в соцсетях депутат от оппозиционной фракции Армении Гарник Даниелян, полицейские применили силу против задержанных.

В МВД Армении также сообщили, что для проведения геодезических работ у сел Киранц и Хейримли полиция несет усиленную службу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что на делимитированных участках границы будут размещены погранвойска. По его словам, условия были согласованы с Азербайджаном.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев обратил внимание, что Баку выступил с предложением о начале делимитации армяно-азербайджанской границы с четырех сел. По его словам, в этом вопросе обе стороны «проявили конструктивный подход». На текущий момент делимитированными можно считать 10–12 км границы между странами, уточнил глава государства.