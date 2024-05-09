Стало известно о прекращении деятельности пограничников РФ в Армении Депутат Конджорян: российские пограничники прекратят свою деятельность в Армении

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Российские пограничные и военные пункты, которые были размещены в пяти областях Армении после 2020 года, прекратят свою деятельность, заявил руководитель правящей парламентской фракции партии «Гражданский договор» Айк Конджорян на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, также принято решение о прекращении деятельности пограничников в ереванском международном аэропорту Звартноц.

В соответствии с достигнутой договоренностью, размещенные в период 44-дневной войны и после нее российские пограничные и военные пункты в Тавушской, Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской, Араратской областях Армении прекратят свою деятельность, — написал он.

В марте Ереван направил в Москву официальное письмо по вопросу прекращения деятельности российских пограничников в аэропорту Звартноц. По словам секретаря Совбеза Армении, власти страны будут самостоятельно контролировать данный погранпереход. В соответствии с договором от 1992 года, российские и армянские пограничники совместно несли службу по охране границ с Турцией и Ираном.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что армянские власти не принимали решений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване. По его словам, Москве не поступало такой информации по официальным каналам. Представитель Кремля также выразил уверенность, что трудности в отношениях двух стран пройдут.