Протестующие против делимитации границ заблокировали проезд в центр Еревана

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Протестующие против делимитации границы Армении с Азербайджаном перекрыли въезд в центр Еревана, сообщает «Sputnik Армения». Проезд в центральную часть столицы заблокирован по проспекту Азатутян.

На кадрах с места событий можно увидеть образовавшийся автомобильный затор. Проезд заблокирован фурой. Таким образом протестующие выражают поддержку тавушским жителям, выступающим против передачи четырех сел Азербайджану.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает урегулирование всех вопросов касательно делимитации границы между Арменией и Азербайджаном исключительно политико-дипломатическими методами. Дипломат выразила готовность РФ содействовать странам в этом вопросе. По ее словам, договоренности между сторонами должны носить устойчивый, сбалансированный и взаимоприемлемый характер, а также служить основой для достижения прочного мира в регионе.

Баку и Ереван 19 апреля пришли к соглашению о первом этапе делимитации в Тавушской области. Стороны условились, что весь процесс будет опираться на Алма-Атинскую декларацию от 1991 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал существенным достижением достигнутую с Азербайджаном договоренность о демаркации госграницы. По его словам, Баку и Ереван своими подписями подтвердили взаимное признание территориальной целостности друг друга и подтвердили, что создаются не новые границы, а воспроизводятся де-юре границы на момент распада Советского Союза.