Новый порядок в Закавказье: что предпримут Москва, Баку, Анкара

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев, Владимир Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возникновении нового порядка в регионе Южного Кавказа. Он указал на то, что власти Армении понимают это, и пожелал республике «выбрать правильный путь». По словам турецкого лидера, пришло время отбросить беспочвенные воспоминания и действовать с реалиями времени. О каком порядке говорит турецкий лидер, кто и как намерен противостоять Западу в регионе — в материале NEWS.ru.

О чем заявил Эрдоган

Накануне, возвращаясь из Ирака, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился с журналистами своими мыслями относительно будущего Кавказского региона. Представители СМИ рассказали ему, что в последнее время армянский премьер Никол Пашинян, говоря о событиях 1915 года, старается не упоминать термин «геноцид», заменяя его на «большую катастрофу». В связи с этим они попросили турецкого лидера прокомментировать смещение акцентов в риторике Еревана, ставшей менее конфронтационной.

Эрдоган подтвердил, что армянское правительство действительно нацелено на снижение напряженности в отношениях с соседями. По его словам, в Ереване осознают, что в регионе «сейчас устанавливается новый порядок».

Фото: Ismael Adnan/dpa/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возникновении нового порядка в регионе Южного Кавказа

«Пора отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать исходя из реалий времени, чем из сфабрикованных историй, не имеющих никакой связи с реальностью. Теперь Пашинян это тоже понимает», — сказал турецкий президент.

Он выразил надежду, что Армения «выберет правильный путь», который поможет начать новую эру сотрудничества в регионе. «Сейчас настало время создать новые дорожные карты на реалистичной основе», — подчеркнул Эрдоган.

А 24 апреля Эрдоган обратился уже напрямую к армянам с призывом вместе строить будущее, используя уроки, извлеченные из общей боли прошлых лет. «Турция не позволяла и не позволит ни одному армянину быть изолированным, отстраненным и чувствовать себя гражданином второго сорта на своей родине», — говорится в обращении турецкого президента.

Напомним, сейчас между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения. Из-за карабахского конфликта Анкара в одностороннем порядке закрыла наземную и воздушную границы с Арменией и с 1993 года держит страну в сухопутной блокаде. После возвращения территорий Азербайджану в 2020 году Анкара и Ереван начали переговоры о нормализации отношений и открытии границ. В феврале 2022 года между странами возобновилось прямое авиасообщение, они также договорились открыть границу для перемещения граждан из третьих стран и возобновить грузовые авиаперевозки. В феврале 2023 года Турция и Армения заявили о готовности к примирению.

Фото: AP/TASS Эрдоган подтвердил, что армянское правительство действительно нацелено на снижение напряженности в отношениях с соседями

Почему в Армении заговорили о примирении с Турцией

Пашинян действительно заявлял о желании урегулировать отношения с Турцией. Однако, по его словам, «душевное потрясение» в обществе, связанное с событиями 1915 года, мешает правильно соотносить вопросы истории с насущными интересами республики и ее государственностью. По его словам, такое восприятие приводит народ к новым потрясениям.

«Будучи международно признанным государством, мы часто строим свои отношения и конкурируем с другими странами и международным сообществом в состоянии душевного потрясения. Именно поэтому порой нам не удается правильно разграничивать реалии и факторы, исторические процессы и прогнозируемые горизонты», — заявил Пашинян в своем обращении к согражданам 24 апреля.

Примиренческую позицию армянских властей также поддержал католикос всех армян Гарегин II. Он отметил, что армяне должны помнить свою историю, но вместе с тем не должны забывать об интересах своей республики, намекая, что хорошие отношения с Анкарой и Баку могут быть только на руку Еревану.

«Наш народ, памятуя о своем героическом прошлом и полный решимости противостоять злу, должен также избавиться от явлений, которые наносят вред национальным интересам. В том же духе, объединив усилия, мы сможем преодолеть трудности и строить светлое успешное будущее», — подчеркнул духовный лидер Армении.

Фото: primeminister.am Власти Армении действительно заявляют о намерении наладить отношения с Турцией

Тем самым власти Армении, похоже, пытаются найти свое место в формирующемся на Южном Кавказе новом геополитическом порядке. И соседи, в частности Анкара, готовы Еревану в этом помочь.

Между тем в самом армянском обществе до сих пор не наблюдается единения в отношении нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном. Накануне выступления Пашиняна во время факельного шествия в армянской столице активисты выступали против налаживания отношений с соседями и сжигали флаги Турции и Азербайджана.

Что может стать основой «нового порядка» на Южном Кавказе

Для России, Турции и Азербайджана чрезвычайно важно открытие Зангезурского коридора, который должен стать частью стратегически важного проекта МТК «Север — Юг», напомнил NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре. По его мнению, во время встречи в Москве 22 апреля президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев достигли договоренности по этому вопросу. Именно поэтому, предположил эксперт, Эрдоган сделал столь оптимистичное заявление.

«Однозначно у Турции и у Азербайджана позиции будут ближе, чем у Анкары с Москвой. Однако все эти страны будут стараться учитывать в том числе и чувствительные моменты для России. Это чрезвычайно необходимо для поддержания стабильности на Южном Кавказе. Если этот проект реализуется, Кавказ станет одной из главных зон в создании нового мирового порядка. Естественно, Турция, Россия, Азербайджан, Иран и другие страны очень в нем заинтересованы», — отметил Дюрре.

Он также обратил внимание, что в Южном Кавказе как в транзитном регионе заинтересованы такие глобальные игроки, как Китай и Казахстан.

Напомним, МТК «Север — Юг» создан для привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию (через Каспийское море) и далее в Северную и Западную Европу.

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков, РИА Новости Политологи предполагают, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин достигли договоренностей в вопросе проекта «Север — Юг»

Что означает для Запада «новый порядок» в Закавказье

Как известно, Азербайджан и Турция действуют сообща и обе страны в последнее время сильно недовольны действиями США и ЕС. С одной стороны, президент Азербайджана Ильхам Алиев указывал, что «некоторые страны» объявили холодную войну Баку, «совершая безосновательные нападки на республику». По его словам, Франция, Индия и Греция открыто вооружают Армению, пытаясь таким образом «что-то доказать» Азербайджану.

С другой стороны, несмотря на потепление в последнее время в отношениях Анкары и Вашингтона, в них, по всей видимости, снова намечается раскол, который даже может сорвать запланированную на следующий месяц встречу Эрдогана с президентом США Джо Байденом. По данным турецких СМИ, Анкару разочаровала готовность конгресса одобрить очередной пакет военной помощи для Израиля.

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press В отношениях Анкары и Вашингтона ожидается новый раскол из-за помощи США Израилю

Директор Института политических исследований Сергей Марков выразил уверенность в беседе с NEWS.ru, что Россия, Азербайджан и Турция могут успешно противостоять влиянию Запада, который пытается внедриться туда через Армению.

«Кроме России, Турции и Азербайджана в Западе сильно разочарована и Грузия. Между Тбилиси и странами Запада есть серьезные противоречия. Фактически они толкают Грузию к повторению войны против России. Грузины помнят о том жесточайшем поражении в 2008 году и не хотят повторять этот опыт», — сказал Марков.

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