Таджикистан закроет базу ВС РФ? Что за конфликт между Москвой и Душанбе

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Таджикистан. Душанбе. Военнослужащие во время тренировки антитеррористического подразделения с отработкой вопроса нападения на КПП на территории 201-й российской военной базы

Теракт в «Крокус Сити Холле» привел к охлаждению отношений между Россией и Таджикистаном. На фоне ужесточения миграционного законодательства в РФ Душанбе ищет возможности для давления на Москву. Есть ли угроза для базы ВС РФ в республике, что происходит с российской базой в Армении, насколько Таджикистан зависит от денег из России?

Какая военная база России находится в Таджикистане, закроют ли ее

В Таджикистане размещена крупнейшая зарубежная сухопутная военная база России, сформированная на основе 201-й мотострелковой дивизии. Кроме того, там расположен российский военный центр оптико-электронного слежения за космическим пространством. База дислоцирована в столице Душанбе и городе Бохтар, база в Кулябе была закрыта.

Таджикский политолог Абдугани Мамадазимов предположил в разговоре с NEWS.ru, что напряженность в отношениях может привести к решению вывести российскую военную базу из Душанбе. По его словам, аналогичный процесс уже начался в Армении.

«Почему нет? Мы видим, как российских военных выводили из ереванского Звартноца, иногда поговаривают о выводе 102-ой военной базы в Гюмри. Такие же разговоры могут быть и в Таджикистане. Россия сама же теряет своих стратегических партнеров. Если Кавказ — западное крыло ОДКБ, то Таджикистан — восточное крыло ОДКБ», — утверждает таджикский политолог.

Мамадазимов подчеркнул, что Таджикистан способен сам обеспечить свою безопасность, несмотря на близость неспокойного Афганистана. Кроме того, по его словам, в настоящее время «самым лояльным, самым дружественным и союзническим регионом в мире для Москвы остается Центральная Азия».

Фото: Анна Майорова/URA.RU/TASS Таджикистан. Душанбе. 26 февраля 2020 года. 201-я российская военная база

Что случилось с российской базой в Армении

В октябре 2023 года политолог, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник в запасе Левон Арзанов заявил MK.RU, что на фоне охлаждения отношений между Москвой и Ереваном «200-летнее присутствие России в Армении заканчивается». Политика премьер-министра Никола Пашиняна явственно направлена на выдавливание России с Южного Кавказа и полностью соответствует установкам США.

«Что касается нахождения наших войск в Армении, то, конечно, в ближайшее время, я думаю, будут выведены миротворцы. Потому что конфликт [в Карабахе] полностью исчерпан. Карабахские армяне потерпели поражение, были изгнаны со своей территории, и нахождение там миротворцев сегодня бессмысленно. Вслед за выводом миротворцев сразу же будет поднят вопрос о целесообразности нахождения там 102-й военной базы», — предупредил Арзанов.

23 февраля премьер-министр объявил, что Армения «замораживает» свое членство в ОДКБ. Затем в марте Армения попросила Москву вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц. Пашинян объявил, что республика намерена обеспечивать безопасность самостоятельно.

3 апреля депутат парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор», зампред комитета по обороне Армен Хачатрян заявил, что судьба 102-й российской базы в Гюмри «будет зависеть от контуров будущей архитектуры безопасности страны».

17 апреля начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это «соответствует современным реалиям». Вопрос о базе в Гюмри Владимир Путин может обсудить с Пашиняном в ходе личной встречи.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Российская авиационная военная база в Ереване

Что происходит с мигрантами из Таджикистана в России, кто их обидел

RTVI пишет, что теракт в «Крокус Сити» 22 марта стал триггером для введения ограничений на работу мигрантов в различных регионах России. На текущий момент 30 субъектов РФ ограничивают работу иностранцев.

Кроме того, у приезжих из Таджикистана возникли проблемы на границе. Агентство «Азия-Плюс» сообщило, что к 25 апреля на КПП «Сагарчин» на границе Казахстана и Оренбургской области России скопилась очередь из более чем 180 машин с таджикскими номерами. На видео мигранты утверждают, что не пропускают только таджикистанцев. В связи с этой ситуацией 26 апреля МИД республики выразил обеспокоенность послу РФ Семену Григорьеву. В разговоре с послом дипломаты сообщили, что случаи отказа во въезде в Россию гражданам Таджикистана приобрели «массовый характер».

Между тем работа над ограничениями продолжается: 27 апреля в Госдуму внесли законопроект, который предлагает сократить срок пребывания иностранцев в России до 90 дней в год. Кроме того, после выявления многочисленных нарушений в РФ ужесточают контроль за сдачей экзаменов по русскому языку для трудовых мигрантов: 12 российских университетов, которые имели право проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами, сообщили в Минобрнауки.

В крупных городах происходят масштабные облавы на нелегальных мигрантов. Telegram-канал «Москва Live» пишет, что 27 апреля масштабная полицейская операция проходит в Шереметьево: уже проверено больше 350 таксистов, а также примерно 230 сотрудников подрядных организаций аэропорта, среди них есть задержанные.

Между тем массового отъезда граждан Таджикистана из России не наблюдается, рассказал НСН эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов. По его словам, жалоб из-за проблем со въездом на территорию РФ также не поступало.

27 апреля МИД Таджикистана рекомендовал своим гражданам временно не выезжать в Россию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иностранные граждане у здания Многофункционального миграционного центра в Сахарово

Сколько денег получает Таджикистан из России

Как пишет «Азия-Плюс», власти Таджикистана не раскрывают информацию о том, в каких объемах получают денежные переводы от трудовых мигрантов в России. По данным Всемирного банка (ВБ), эти суммы составляют миллиарды долларов.

Финансовый аналитик ВБ Юнг Джу Ким рассмотрел структуру ремитирования (трансграничных переводов) в странах Европы и Центральной Азии. В 2022 году Украина оставалась крупнейшим реципиентом — из-за рубежа туда пришло $17,1 млрд. Однако большинство этих денег поступили не из России, а из стран Европы. Вторым по объемам реципиентом стал Узбекистан с $16,7 млрд.

Тем временем Таджикистан и Киргизия лидируют по доле ВВП, которую обеспечивает ремитирование от трудовых мигрантов. В 2022 году 50,9% ВВП Республики Таджикистан составили переводы из-за рубежа (31% — для Киргизии и 20,8% — для Узбекистана). До 90% этих средств составляют переводы из России.

Как Запад влияет на политику Таджикистана

Издание The Diplomat отмечает, что, «как во время Большой игры в XIX веке», Центральная Азия и Монголия вновь стали эпицентром конкурентной борьбы между соперничающими силами, в том числе Россией, Китаем, Ираном и Западом. Таджикистан в этом играет свою роль.

В апреле бессменный президент Таджикистана Эмомали Рахмон начал европейское турне. Он успел провести встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а 26 апреля встретился с папой римским в Ватикане. Итальянские СМИ отмечают, что перед визитом Рахмона полиция Италии «срочно» задержала восемь членов таджикской оппозиционной группы, которая хотела устроить акцию протеста в аэропорту.

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Эмомали Рахмон на встрече с папой римским Франциском

До отъезда в Европу 22 апреля Рахмон провел в Душанбе встречу с главой МИД Великобритании Джеймсом Кэмероном, который отправился в беспрецедентный азиатский тур. Кэмерон станет первым главой британской дипломатии, который посетит Таджикистан, Киргизию и Туркмению, а также первым в Узбекистане с 1997 года.

Как отмечает Reuters, в 2012 году Эмомали Рахмон заявил об «очереди» из государств, которые хотели бы создать военную базу Таджикистане. На тот момент он заявлял, что никого, кроме России, не рассматривает.

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