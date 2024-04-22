Путин и Пашинян лично обсудят уход российских пограничников Песков: Путин и Пашинян могут встретиться в «краткосрочной перспективе»

Фото: kremlin.ru

Никол Пашинян и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут встретиться в «краткосрочной перспективе», рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, лидеры обсудят различные вопросы, включая уход российских пограничников.

Мы ожидаем, что уже в краткосрочной перспективе президенту Путину и премьер-министру Пашиняну представится возможность обсудить эти и при необходимости другие актуальные вопросы лично, — сказал Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос про будущее 102-й военной базы, дислоцированной в Гюмри. Он утверждает, что никаких сигналов по поводу ухода российских пограничников пока не было.

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву. У него запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны рассмотрят ключевые вопросы развития двусторонних отношений. Алиев и Путин также обменяются мнениями по темам региональной повестки.

Политолог Алексей Макаркин, комментируя визит армянского премьера в Москву, отметил, что одной из тем на предстоящих переговорах будет вывод российских миротворцев из Карабаха. По его словам, Путин и Алиев также обсудят двухсторонние и трехсторонние отношения.