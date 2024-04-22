Алиев прибыл в Москву с рабочим визитом

Фото: Ильи Питалёва/МИА «Россия сегодня»/kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщает Sputnik Азербайджан. Запланирована встреча главы республики с российским коллегой Владимиром Путиным.

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин и другие официальные лица встретили главу Азербайджана в московском международном аэропорту Внуково-2.

В ходе переговоров лидеры двух стран рассмотрят ключевые вопросы развития российско-азербайджанских отношений. Алиев и Путин также обменяются мнениями по темам региональной повестки. Кроме того, главы государств встретятся с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

Ранее политолог Алексей Макаркин предположил, что одной из тем на предстоящих в Москве переговорах президентов России и Азербайджана станет вывод российских миротворцев из Карабаха. Также стороны обсудят двусторонние и трехсторонние отношения, добавил он.

До этого в Кремле сообщили о планах провести переговоры между лидерами двух стран 22 апреля. Уточнялось, что стороны рассмотрят ключевые вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Также упоминалась БАМ, строительство которой курировал отец азербайджанского лидера Гейдар Алиев.