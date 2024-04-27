В Таджикистане допустили вывод российской базы из Душанбе Политолог Мамадазимов: власти Таджикистана могут вывести базу РФ из Душанбе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После «Крокуса» начался стремительный процесс обострения Москвы и Душанбе, заявил NEWS.ru таджикский политолог, председатель Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдугани Мамадазимов. Он допустил, что напряженность в отношениях могут привести к решению вывести российскую военную базу из Душанбе. По его словам, аналогичный процесс уже начался в Армении.

Почему нет? Мы видим, как российских военных выводили из ереванского Звартноц, иногда поговаривают о выводе 102-ой военной базы в Гюмри. Такие же разговоры могут быть и в Тадждикистане. Россия сама же теряет своих стратегических партнеров. Если Кавказ — западное крыло ОДКБ, то Таджикистан — восточное крыло ОДКБ, — сказал политолог.

Он призвал не пугать Таджикистан, который имеет все возможности своими силами обеспечить свою безопасность. По его словам, в России должны понять, что на настоящее время единственным самым лояльным, самым дружественным и союзническим регионом в мире для Москвы остается Центральная Азия.

201-я мотострелковая дивизия РФ, которая в 2004 году была переформатирована в базу, по соглашению Москвы и Душанбе должна оставаться на территории Таджикистана до 2042 года для защиты государства и поддержания стабильности на границе с Афганистаном и обеспечения геополитических интересов РФ.

Ранее Таджикистан выразил обеспокоенность российской стороне из-за сообщений СМИ о массовых «необоснованных случаях отказа» во въезде гражданам республики в РФ. В МИД республики отметили, что проблемы на границе наблюдаются последние несколько недель. До этого сообщалось, что с 22 апреля около 180 автомобилей с таджикскими номерами стоят в очереди на КПП «Сагарчин» на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России.