Таджикистан обеспокоился проблемами своих граждан на границе с Россией МИД Таджикистана обеспокоен отказами его гражданам в пересечении границы РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таджикистан выразил обеспокоенность российской стороне из-за сообщений СМИ о массовых «необоснованных случаях отказа» во въезде гражданам республики в РФ, заявили ТАСС в МИД страны по итогам встречи замглавы ведомства Содика Имоми с послом России Семеном Григорьевым. Там отметили, что проблемы на границе наблюдаются последние несколько недель.

До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана, — сообщили в МИД.

В дипведомстве республики отметили, что стороны также обсудили развитие сотрудничества в различных сферах. Кроме того, предметом дискуссии стали предстоящие двусторонние и многосторонние мероприятия.

До этого сообщалось, что с 22 апреля около 180 автомобилей с таджикскими номерами стоят в очереди на КПП «Сагарчин» на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России.

Ранее Таджикистан решил ввести визы для граждан Турции. В МИД страны отметили, что мера носит ответный характер и будет применяться с 20 апреля. Анкара приняла решение об отмене безвизового режима с республикой 6 апреля, оно последовало после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».