Эксперт в сфере миграции опроверг массовый выезд граждан Таджикистана из РФ Эксперт в сфере миграции Коженов опроверг массовый отъезд граждан Таджикистана

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Массового отъезда граждан Таджикистана из России не наблюдается, рассказал НСН эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов. По его словам, жалоб из-за проблем со въездом на территорию РФ также не поступало.

У меня такой информации нет. Нам даже люди не звонили с жалобами, у нас же кол-центр есть, никаких звонков по этому поводу. Могу сказать, что граждане Таджикистана особо не уезжают из России, массового отъезда мы не видим, — объяснил эксперт.

Коженов отметил, что количество мигрантов из Таджикистана сохраняется и они никак не влияют на рынок труда в России. На него больше влияют граждане Узбекистана, которые массово уезжают обратно на родину из-за роста экономики в их стране. Там провели хорошие реформы, из-за чего жизнь налаживается, поэтому многие возвращаются на родину.

Ранее политолог Константин Калачев рассказал, что предложение создать министерство по делам мигрантов можно представить как идею расширения возможностей для Федерального агентства по делам национальностей. По его словам, России нужна системная политика в отношении мигрантов для сохранения межнационального мира.

До этого стало известно, что власти России приступили к проработке мер по борьбе с кадровым голодом в стране на фоне оттока рабочих мигрантов, для этого в качестве одного из решений предлагается увеличить количество идущих подряд дней сверхурочной работы. Вместе с тем власти обсуждают снижение барьеров при трудоустройстве и увольнении с работы.