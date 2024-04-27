Политолог рассказал, зачем нужно новое министерство по делам мигрантов Политолог Калачев: ради межнационального мира нужно создать новое министерство

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Предложение создать министерство по делам национальностей можно представить как идею расширения возможностей для Федерального агентства по делам национальностей, рассказал NEWS.ru политолог Константин Калачев. По его словам, России нужна системная политика в отношении мигрантов для сохранения межнационального мира. Он отметил, что такие изменения могут произойти в результате возможной отставки правительства после инаугурации президента России Владимира Путина.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов в целом справляется с поставленной задачей в отношении мигрантов, однако иногда ему может не хватать ресурсов и полномочий. Идеи создать министерство по делам мигрантов могут вылиться в усиление его ведомства. Роль трудовой миграции растет, недостаточно заниматься только мониторингом. Надо активно формировать миграционную политику для поддержания межнационального мира в России, — заявил Калачев.

По мнению политолога, возможная отставка может привести и к другим изменениям. Он отметил, что управленческие кадры, проявившие себя на «новых территориях», могут стать заместителями министров. Сейчас, добавил эксперт, многие считают эти территории карьерным трамплином.

Ранее замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию, что для правительства России приоритетными сегодня являются меры по максимально эффективному противодействию агрессии извне. По его словам, государство старается использовать для этого потенциал во всех областях.