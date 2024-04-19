Россияне могут столкнуться с переработками из-за оттока мигрантов «Ведомости»: РСПП предложил увеличить переработки для борьбы с дефицитом кадров

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Власти России приступили к проработке мер по борьбе с кадровым голодом в стране на фоне оттока рабочих мигрантов, для этого в качестве одного из решений предлагается увеличить количество идущих подряд дней сверхурочной работы, сообщает газета «Ведомости». Вместе с тем власти обсуждают снижение барьеров при трудоустройстве и увольнении с работы.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил установить возможность увеличения количества дней сверхурочной работы подряд, — заявила управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина.

Сейчас, согласно Трудовому кодексу, переработки могут составлять по четыре часа в течение двух дней.

В Министерстве экономического развития сообщили о рассмотрении мер по повышению производительности труда на российских предприятиях за счет большей автоматизации рабочих процессов. Всего РСПП направил порядка 40 различных предложений по преодолению кадрового голода в Минэкономики и Минтруда.

Ранее Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало массовый отток трудовых мигрантов из России после теракта в «Крокус Сити Холле». В министерстве рассчитывают, что отток — это временное явление и он прекратится. По данным Минтруда республики, большая часть трудовых мигрантов для заработков выбирает Россию. Так, в 2023 году в РФ поехали более 627 тысяч жителей Таджикистана.