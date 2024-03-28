Какие проблемы возникли у мигрантов после теракта в «Крокусе»?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция в Москве и Подмосковье начала массовые рейды в поисках нелегальных мигрантов, а также по выявлению фиктивных регистраций. Что известно на данный момент, какое наказание положено за незаконную регистрацию нелегалов, кто помогает мигрантам попасть в страну?

Что известно о массовых облавах на нелегалов

28 марта стало известно, что рейды проходят по всему Московскому региону.

27 марта силовики провели операцию на складе компании Wildberries в подмосковной Электростали. Под проверку попали порядка 500 сотрудников, были задержаны не менее 40 человек, сообщают СМИ.

Как сообщил изданию «Новые известия» президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, Никита Чулочников, также идут проверки благонадежности работников, занятых в сфере ЖХК. Строители-мигранты, у которых могут быть проблемы с документами, временно отстранены от работы и направлены в миграционный центр для проверки трудовых патентов.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что рейды проводятся и в отношении сотрудников МВД, которые могут быть причастны к организации незаконной миграции. Так, в Уфе был задержан уже бывший сотрудник полиции, который незаконно поставил на учёт рекордное количество мигрантов — 500.

Помимо нелегалов полицейские ищут и привлекают к ответственности собственников квартир, которые регистрируют иностранных специалистов на своей жилплощади, но мигранты живут в хостелах или общежитиях. Кроме того, управляющие компании Москвы и области просят соседей сдаваемых квартир анонимно сообщать о гражданах, которые, возможно, прописаны незаконно.

За махинации с фиктивной пропиской владельцам квартир может грозить от штрафа в 100 тыс. рублей до трех лет лишения свободы по ст. 322 УК РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто помогает мигрантам «обойти» русский язык, что за это грозит

Также проводятся проверки организаций, которые помогали мигрантам получить поддельные сертификаты на знание русского языка, законодательства РФ и истории, необходимые для оформления трудового патента, и предоставляли другие услуги для получения вида на жительство в России.

МВД РФ опубликовало оперативную съемку задержания одного из участников сети, которая занималась организацией фиктивных экзаменов для мигрантов. В квартире у одного из 30 задержанных было обнаружено большое количество валюты.

В Москве задержали четырех сотрудниц «Центра помощи мигрантам», который занимался организацией фиктивных браков с приезжими из стран СНГ. «Невеста», которую раз за разом выдавали за мигрантов, только за «брак» с 25-летним Шерзодой Муллоджоновым получила 200 тыс. рублей. На женщин завели уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». Всем грозит до семи лет тюрьмы.

Как предлагают решать проблему в Госдуме

По данным СМИ, после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве выросло количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами (статья 18.8 КоАП). С утра 25 марта в столичных судах зарегистрировали 784 таких постановления (в среднем по 200 в день). За прошлую неделю их было 1106. В большинстве постановлений идет речь о выдворении за пределы страны. МВД не комментировало эту информацию.

В Госдуме парламентарии выдвинули несколько вариантов решения проблемы с мигрантами. Так, депутат Дмитрий Гусев обратился в Совбез и МВД с предложением проверить, законно ли получили российское гражданство мигранты в последние пять лет. Кроме того, он предлагает проверить, трудоустроены ли по факту все въехавшие в Россию с рабочими целями иностранцы.

Депутат Михаил Шеремет предложил в принципе ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО. По его словам, «иностранные лица, которые пересекают границу, являются угрозой прежде всего для самих себя», поскольку ими интересуются спецслужбы, которые хотят посеять панику в России.

Схожую идею выдвинул лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он заявил NEWS.ru, что необходимо запретить прием мигрантов на работу в школы, организации государственной и муниципальной системы здравоохранения, аптеки, такси, строительные компании, а также в организации, занимающиеся автомобильными грузовыми перевозками.

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