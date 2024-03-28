Кому надо заменить водительские права в России с 1 апреля, новые правила

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С 1 апреля в России изменятся правила сдачи на водительские права, а многим потребуется их замена. Что поменяется и в каком законе, что теперь нужно будет для сдачи на права, кто рискует их потерять?

Какой закон поменяют в России с 1 апреля

С 1 апреля 2024 года в силу вступают изменения в закон «О безопасности дорожного движения». Решения по изменениям были приняты в июле 2023 года.

Изменения прежде всего распространяются на граждан РФ, получивших иностранные национальные или международные водительские удостоверения, и на иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших вид на жительство или гражданство России.

Какие документы понадобятся до получения водительских прав с 1 апреля

После 1 апреля по новым правилам для сдачи экзамена и выдачи российского водительского удостоверения необходимо будет предоставить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Эти изменения не касаются иностранных дипломатов и членов их семей, а также сотрудников международных организаций, аккредитованных при МИД РФ.

Также требования о предоставлении СНИЛС не касаются лиц, не являющихся гражданами России и не имеющих этого документа. В таких случаях Госавтоинспекция будет запрашивать данные сведения самостоятельно.

Кроме того, для получения водительских прав иностранцам потребуется нотариально заверенный перевод паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность), а также письменное согласие представителя несовершеннолетнего на сдачу экзамена и выдачу российских прав. Аналогичные документы понадобятся и для замены водительского удостоверения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что еще изменится при получении водительских прав

При сдаче «города» в ГИБДД разрешат делать больше ошибок: максимальное количество штрафных баллов вырастет до семи. Эксперты полагают, что это поможет многим сдать практику: иногда будущие водители теряются, оказавшись на дороге, но потом приходят в себя и могут сдать.

Однако в случае, если три попытки сдать практику провалятся, придется ждать не 1 месяц, как сейчас, а не меньше чем шесть месяцев (и не больше 9 месяцев). Так в ГИБДД хотят отучить водителей от привычки использовать такие экзамены как возможность для тренировки.

В-третьих, водителей, которых поймали пьяными за рулем, не пустят на экзамен раньше чем через год после истечения срока наказания. Это сделано для того, чтобы лица без прав, пойманные нетрезвыми, и отсидевшие положенные 10–15 суток ареста, не могли сразу после этого пойти сдать экзамен и получить водительские права.

Изменятся некоторые правила сдачи на права категории А и В: из экзамена для мотоциклистов исчезнет «передвижение мототранспортного средства задним ходом, без включения двигателя, установка на место стоянки», зато вместо этого появится упражнение «Колейная доска». На категорию В из заданий исключат начало движения и остановку на спуске.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В-пятых, ГИБДД развернет более строгую борьбу с «серыми» автошколами, у которых нет собственной материально-учебной базы для обучения водителей. Ученики тех школ, которые не получат заключение о соответствии учебно-материальной базы, не смогут сдать на права.

Также по новым правилам гражданам России, которые водят с полученными за рубежом правами, придется пересдать экзамен. Это необходимо будет сделать в течение года, до 1 апреля 2025-го, в противном случае эти права будут считаться недействительными.

Также ГИБДД расширяет борьбу с «серыми схемами» ввоза автомобилей: на машины, растаможенные в странах ЕАЭС, придется уплачивать все налоги и сборы — никаких льгот для физлиц и схем для обхода утильсбора теперь не будет.

И наконец, Минпромторг до 31 марта должен опубликовать список роскошных моделей автомобилей ценой от 10 млн руб., за которые придется платить повышенный транспортный налог. Перечень обновляется каждый год, сейчас в списке Минпромторга 449 моделей. Например, Audi A8, Bentley Bentayga, BMW X6, BMW М5. Некоторые модели из него исчезнут, а некоторые, наоборот, пополнят список, отмечает Autonews.ru.

Кто должен будет поменять водительские права в России после 1 апреля

С новыми изменениями тем, кто получит вид на жительство или российское гражданство после 1 апреля 2024 года, нужно будет сделать водительские права РФ в течение одного года.

Изменения, внесенные в закон, не касаются граждан России и Белоруссии, которые управляют автотранспортом на основании белорусских национальных водительских удостоверений.

Тем, кто получил вид на жительство или российское гражданство до 1 апреля, а также россиянам с иностранными правами, которые приехали до 1 апреля, не нужно будет сдавать экзамены для замены документа. Но они все равно должны будут получить российские права до 1 апреля 2025 года.

Если не заменить права, они будут считаться недействительными, и за вождение автомобиля согласно ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ будет положен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

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