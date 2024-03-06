В Госдуме призвали ограничить прием мигрантов на работу Миронов: мигрантам нужно запретить работать в школах и больницах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил корреспонденту NEWS.ru, что эсеры предлагают ограничить прием мигрантов на российские предприятия и ввести запрет их трудоустройства в наиболее «чувствительные» отрасли экономики, например, в школы и больницы. Он добавил, что и в остальных сферах нужно ограничить допустимую долю иностранных работников 5% от общей численности сотрудников предприятия.

В конце прошлого года депутаты думской фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрение Госдумы поправки в миграционное законодательство. Мы предлагали запретить прием мигрантов на работу в школы, организации государственной и муниципальной системы здравоохранения, аптеки, такси, строительные компании, а также в организации, занимающиеся автомобильными грузовыми перевозками, — напомнил Миронов.

По его словам, до недавнего времени считалось, что мигранты заняты на низкооплачиваемых работах и не создают конкуренцию российским гражданам на рынке труда. Однако ситуация изменилась, и сегодня они зарабатывают порой даже больше россиян. Более того, жителей РФ на работу в те сферы, где заняты мигранты, часто не берут.

Как говорится, попробуйте устроиться на стройку. Посмотрим, что из этого получится, — отметил Миронов.

Ранее самарские власти запретили трудовым мигрантам работать в сфере оказания транспортных услуг и образования. Также ограничения коснулись агентства по подбору персонала. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что правоохранительным органам поручено строго следить за исполнением постановления.

До этого мигрантам запретили работать в такси и общественном транспорте в Магаданской области. Мера рассчитана на 2024 год. Уволить иностранцев, уже работающих в местных транспортных компаниях, предписано в трехмесячный срок.