Нашли заказчика теракта в «Крокусе»? Что сказал Бастрыкин, есть ли след СБУ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» дали показания о заказчиках массового убийства, доложил президенту России Владимиру Путину в ходе совещания председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Что сейчас известно об атаке, названы ли имена заказчиков, доказали ли причастность СБУ?

Что известно СК о теракте в «Крокус Сити»

На совещании руководителей силовых ведомств с Путиным Бастрыкин доложил, что следствием установлена полная хронология событий, произошедших при теракте в Красногорске. Он добавил, что первоначальные результаты расследования указывают на продуманность атаки. Проведена масштабная следственная работа.

«Проведено более 200 досмотров, обысков и выемок, в ходе которых изъято более 1000 различных объектов, имеющих значение для расследования. По всем изъятым предметам, оружию и боеприпасам назначено 90 судебных экспертиз», — рассказал Бастрыкин.

По последним данным, количество жертв теракта на концерте группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» достигло 139 человек.

Назвал ли Бастрыкин заказчика теракта в «Крокус Сити»

25 марта по решению суда были заключены под стражу обвиняемые в исполнении теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Бастрыкин сообщил, что в ходе допросов они дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Следствие также задержало четырех человек, которые оказали содействие предполагаемым террористам: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства.

К полудню 26 марта в суд был доставлен 32-летний уроженец Киргизии Алишер Касимов, он сдавал квартиру четверым террористам, которые ее использовали для подготовки к теракту. Признает ли он вину в содействии преступникам, пока неизвестно. Ранее были отправлены под арест Исломовы — отец и два сына: Исроил, Диловар и Аминчон. Диловар Исломов был владельцем белого автомобиля Renault, на котором после расстрела сбежали убийцы. Следствие полагает, что лидер террористической ячейки Фаридуни вовлек Исломовых в свою деятельность в марте 2024 года.

После задержания участники теракта рассказали о некоем «помощнике проповедника», который нанял их через Telegram. Он обещал за массовое убийство в Москве полмиллиона рублей, дал половину суммы авансом, обеспечил террористов оружием. Его имя пока названо не было.

Что сказал Путин о теракте в «Крокус Сити»

Президент заявил, что власти России найдут заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», 22 марта.

«Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Но видим также, что США пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в московском теракте якобы нет. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», — объявил Путин.

Путин в ходе совещания с силовиками подчеркнул, что следствие должно идти «объективно и без ангажированности». Спикер Кремля Дмитрий Песков 26 марта отказался рассуждать о реакции Москвы в случае, если подтвердится причастность Киева.

«Идет следствие. Рассуждения в режиме „если“ сейчас неуместны», — объявил он.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле»

Есть ли след СБУ в теракте в «Крокус Сити»

Известно, что после теракта исполнители на большой скорости ехали в сторону Украины и были задержаны недалеко от границы в Брянской области. США и ряд других западных стран немедленно выпустили заявления, отвергающие причастность Киева к теракту.

«[Террористы] пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы», — отметил Бастрыкин.

Официальных заявлений российской стороны о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити» не публиковалось. 26 марта стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по статье об организации теракта. Ранее в эфире украинского «24 канала» Малюк признался, что Киев стоял за терактом на Крымском мосту в октябре 2022 года, раскрыл детали убийства военкора Владлена Татарского, экс-депутата Рады Ильи Кивы, генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, а также попытки убийства писателя и политика Захара Прилепина.

26 марта бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович проговорился об ответственности Украины за теракт в «Крокус Сити Холле». В ролике, опубликованном на его YouTube-канале, политик в ходе обсуждения трагедии заявил, что российские власти хотят добиться сочувствия от Запада из-за огромного числа жертв, притом что на Украине от действий ВС РФ якобы погибает такое же количество мирных жителей.

«Они у нас в сутки убивают столько, сколько мы убили... сколько не мы убили, а сколько у них убили в этом теракте», — сказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кого подозревают в России

Ряд политиков в России высказали свои версии о предполагаемых заказчиках теракта в РФ. Первый зампред комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что за всеми последними трагедиями на территории России, в том числе за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», стоят американское ЦРУ и британская разведка MI6.

Координатор интеграции новых регионов России Владимир Рогов заявил РИА Новости, что участников террористической атаки на красногорский «Крокус Сити Холл» в Подмосковье могли «втемную» использовать спецслужбы Украины.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале объявил, что если подтвердится информация об «украинском следе», то все причастные должны быть найдены и ликвидированы.

«Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние», — подчеркнул Медведев.

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