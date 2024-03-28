Допросы, депортация: что происходит с семьями террористов из «Крокус Сити»

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Родственники Фаридуни Шамсиддина, одного из предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», пропали, его дом опечатан. Как расследуют теракт силовики в Таджикистане, найдены ли следы других террористов?

Куда пропали родственники террориста из «Крокуса»

Таджикское информагентство «Азия-Плюс» сообщило, что ближайших родственников предполагаемого террориста забрали некие «люди в официальной одежде». Об этом корреспонденту издания рассказали в кишлаке Лойоби недалеко от Душанбе, где жил Шамсиддин.

Жена дяди подозреваемого рассказала, что всех жителей дома Шамсиддина увезли 23 марта — в тот же день, когда в России было вынесено решение о его аресте. Забрали отца, мать, брата, жену с 8-месячным ребенком, тещу, дядю и двоюродных братьев.

«Моего мужа и сыновей тоже нет. Они пошли разузнать о своем дяде и больше не вернулись. Не знаю, где они сейчас и что с ними», — рассказала женщина.

Как сообщал корреспондент РИА Новости, дом Фаридуни Шамсиддина в настоящее время опечатан. Власти Таджикистана не давали официальных комментариев по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле».

Что рассказали родственники о Фаридуни Шамсиддине

Тетя Шамсиддина рассказала, что он проучился в школе только до 7-го класса. До отъезда в Россию Фаридуни работал в пекарне в Гиссаре, набожным человеком не был — «не молился и не держал пост». Местные СМИ выяснили, что ранее Фаридуни Шамсиддин отбывал срок в Таджикистане по обвинению в сексуальных домогательствах. Он вышел на свободу в 2020 году, военную службу в ВС Таджикистана не проходил, в 2022 году женился.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

По мнению родственников, он «в целом был спокойным мальчиком и его разговоры и поведение не вызывали подозрений», пишет «Азия-Плюс».

«В его поведении не было ничего подозрительного. Он выехал в Россию полгода назад, работал и отправлял деньги своей семье. Он был обычный мигрант, и никто не мог его ни в чем заподозрить. Мы были в шоке, когда услышали в новостях о причастности Фаридуни к теракту. Он не мог убить и воробья, был трусливым», — рассказал СМИ один из родственников семьи на условиях анонимности.

Тетя Шамсиддина рассказала «Азия-Плюс», что он приглашал в Москву отца жены.

«За несколько дней до задержания Фаридуни позвонил тестю и пригласил его на работу. У него были планы работать с ним. Но когда тесть поехал в Москву, не смог найти его там», — объяснила женщина.

О какой работе идет речь, она сказать не смогла.

Кого из родственников террористов депортировали из России

25 марта таджикские СМИ сообщили, что из России была депортирована его сестра Махбуба Загарова с тремя детьми. Обоснованием якобы выступил тот факт, что она прописала Фаридуни в своем доме. Сразу же после известий о ее причастности к теракту муж «дал ей талок» — так в Таджикистане называется развод по мусульманским обычаям.

Родственница участника нападения в «Крокус Сити Холле» подтвердила, что слышала о депортации Махбубы от соседей, однако домой она не вернулась.

«Если даже она прилетела, в доме нет мужчин, которые могли бы забрать ее из аэропорта. Если, как ходят слухи, они развелись с мужем, она должна приехать сюда. Своего дома у нее нет», — объяснила она.

Читайте также:

Теракт в «Крокус Сити Холле»: подробности, сколько жертв, что с артистами

Сбил ребенка после теракта и резал людей: как жил «мясник» из «Крокуса»

Кто и кого пугает русским национализмом после теракта в «Крокус Сити»