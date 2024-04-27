В России ужесточили процедуру экзаменов для иностранцев Прием экзаменов у мигрантов на коммерческих площадках прекратили

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

12 российских университетов, которые имели право проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами, сообщает пресс-служба Минобрнауки. Теперь экзамены для иностранцев будут проходить только в университетах и других государственных и муниципальных организациях.

Прием экзаменов от имени образовательных организаций на коммерческих площадках прекращен. Распоряжение об усилении контроля за данной процедурой дал 17 апреля глава Минобрнауки Валерий Фальков, — говорится в сообщении.

Площадки для проведения экзаменов появятся во всех регионах. Уполномоченные университеты завершают оформление соответствующих соглашений. Замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский рассказал, что меры помогут контролировать качество экзаменов для иностранных граждан. Он напомнил ректорам о важности организации процедур проверки знаний и о выдаче сертификатов.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что многие нелегальные мигранты пользуются социальными услугами в России, хотя не имеют необходимых документов для пребывания на территории страны. По его словам, это, в частности, касается медицины, образования и дошкольного воспитания детей. Для этого они делают липовые бумаги, подлинность которых, как правило, трудно проверить, отметил он.