Террориста ИГ из Таджикистана поймали в Италии: есть ли связь с «Крокусом»?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция Италии арестовала в аэропорту Рима члена «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, организация внесена в список террористических в России, деятельность запрещена) родом из Таджикистана. Что об этом известно, связан ли он с терактом в «Крокусе», есть ли в деле украинский след?

Что известно об аресте в Италии

Итальянская полиция задержала гражданина Таджикистана в аэропорту города Фьюмичино, пригорода Рима, где находится крупнейший международный аэропорт Италии. В столицу Италии он прилетел из города Эйндховен в Нидерландах.

Уроженец Таджикистана был задержан по международному ордеру. Он известен как активный член «Исламского государства». С 2014 года он воевал в Сирии на стороне террористов ИГ. В аэропорту Фьюмичино его ждали сотрудники антитеррористического отряда итальянской полиции DIGOS.

«Очень важная операция», — прокомментировал арест глава МВД Италии Матео Пьянтедози.

Есть ли связь с терактом в «Крокус Сити» и Украиной

Как сообщает Secolo d’Italia, 32-летнего гражданина Таджикистана зовут Ильхоми Саирахмонзода. Подчеркивается, что он пользовался многочисленными псевдонимами и легендами, представляясь в том числе гражданином Узбекистана, Киргизии, а также Украины. Международный ордер на его арест был выдан Таджикистаном.

При себе у него была сумма €2000 и мобильный телефон, который был изъят DIGOS. Полиция Италии выясняет, куда направлялся террорист, какие контакты у него были на территории страны. Предполагается, что он собирался встретиться с кем-то в Италии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Другой информации о личности террориста и его связях на данный момент нет.

Накануне Первый канал опубликовал видео допроса четверых предполагаемых боевиков, участвовавших в атаке на «Крокус». В ходе допроса сотрудниками ФСБ обвиняемые заявили, что их координатором был некий человек по имени Сайфулло. По словам фигурантов, именно он полностью курировал действия по подготовке и исполнению нападения в Красногорске.

«Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут», — говорит один из обвиняемых Саидакрами Рачабализода на кадрах допроса, опубликованных Первым каналом.

Другой фигурант рассказал, что на границе с Украиной их должны были ждать люди, которые помогли бы добраться до Киева. Как выяснилось, для напавших на «Крокус» готовили сразу два коридора: через Чуйковку и Сопыч Сумской области.

«Сайфулло сказал, что нас будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут нам перейти границу и доехать в Киев», — заявил фигурант Мухаммадсобир Файзов.

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Мухаммадсобир Файзов

По словам предполагаемого главаря террористов из «Крокуса» Фаридуни Шамсидина, координатор просил позвонить ему, когда боевики пересекут границу и бросят машину недалеко от нее. Из записи допроса обвиняемых также следует, что участок границы, через который террористы планировали попасть на территорию Украины, подготовили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Сотрудники ФСБ установили, что была создана брешь в минном поле.

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