Пашинян заявил о последних штрихах в мирном договоре с Азербайджаном

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Текст мирного договора между Баку и Ереваном «вполне созрел» и осталось скорректировать последние штрихи, завил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, которые приводит ТАСС, документ будет доведен до окончательного вида на основе ранее одобренных и подписанных соглашений.

Текст мирного договора на данный момент вполне созрел и может, скорректировав последние штрихи, быть доведен до окончательного вида на основе ранее одобренных и подписанных двусторонних соглашений, — отметил глава армянского правительства.

Пашинян также добавил, что поправки в конституцию не могут быть частью переговорного процесса с Баку. По его словам, этот вопрос является исключительно внутренним для республики.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие заключения мира с Ереваном. По его словам, соглашения не будет, если Армения не внесет изменения в свою конституцию. Глава государства уточнил, что в основном законе соседнего государства имеются территориальные претензии к республике.

Алиев также заявил, что Баку предложил Еревану вместе обратиться в ОБСЕ для упразднения Минской группы. По его словам, республика де-факто не позволяет ей функционировать. В Минской группе, считает президент Азербайджана, нет никакой необходимости.