Азербайджан и Армения могут объединиться ради решения одного вопроса Алиев: Баку предложил Еревану обратиться в ОБСЕ для упразднения Минской группы

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Баку предложил Еревану вместе обратиться в ОБСЕ для упразднения Минской группы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов-членов ТЮРКПА. По его словам, которые приводит агентство "Азертадж", республика де-факто не позволяет ей функционировать. В Минской группе, считает Алиев, нет никакой необходимости.

Мы уже предложили армянской стороне, чтобы Азербайджан и Армения вместе выступили с обращением к ОБСЕ для упразднения Минской группы. В ней нет никакой необходимости, она сейчас не функционирует. Мы де-факто не позволим ей функционировать, — подчеркнул президент республики.

Если Ереван предпочтет сохранить Минскую группу, добавил глава Азербайджана, это будет означать, что ее территориальные претензии продолжаются. Алиев также заявил, что в течение 28 лет объединение пыталось «заморозить» проблему Карабаха. Напомним, Минская группа ОБСЕ во главе с сопредседателями Россией, Францией и США появилась в 1992 году.

Ранее Ильхам Алиев назвал условие заключения мира с Ереваном. По его словам, соглашения не будет, если Армения не внесет изменения в свою конституцию. Президент Азербайджана уточнил, что в основном законе соседнего государства имеются территориальные претензии к республике.