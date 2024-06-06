Алиев назвал условие, при котором Баку и Ереван смогут заключить мир Алиев: Баку и Ереван смогут заключить мир, если Армения изменит конституцию

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Ильхам Алиев

Мирного соглашения между Баку и Ереваном не будет, если Армения не внесет изменения в свою конституцию, заявил на встрече с главами парламентов стран — членов Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он уточнил, что в Основном законе соседнего государства имеются территориальные претензии к АР, передает ТАСС.

Конечно же, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном при том, что нынешняя Конституция Армении остается неизменной, просто невозможно, — объяснил Алиев.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что его позиция не является вмешательством во внутренние дела Армении, поскольку этот вопрос напрямую затрагивает Баку. Алиев также указал, что у его страны нет и не было подобных амбиций в отношении Еревана.

Помимо этого, президент АР указал, что Армении придется окончательно оставить «идеи реваншизма». Алиев выразил мнение, что такие взгляды в соседнем государстве присутствуют не только среди оппозиционных сил, но и в числе действующего правительства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что считает возможным скорое подписание соглашения о мире между Ереваном и Баку. По его словам, стороны согласовали ключевые принципы по мирному договору.