Пашинян считает возможным скорое подписание соглашения о мире с Баку Пашинян: у Еревана и Баку есть шанс подписать мирный договор как можно скорее

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения и Азербайджан согласовали ключевые принципы по мирному договору, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает азербайджанское издание Minval. По его мнению, это дает шанс на скорейшее подписание данного документа.

Таким образом глава кабмина Армении ответил на заявления азербайджанской стороны о том, что подписать договор о мире можно на Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата COP-29, которая пройдет в Баку в ноябре текущего года. По словам Пашиняна, место и время можно дополнительно обсудить после того, как стороны смогут полностью завершить работу над текстом.

Ключевые принципы согласованы, осталось воспроизвести их в тексте мирного договора. Думаю, у нас есть шанс закончить эти работы как можно скорее, — сказал он.

Ранее сообщалось, что лидер армянского движения «Тавуш во имя родины» Баграт Галстанян на митинге у здания МВД страны потребовал встречи с министром внутренних дел Армении Ваге Казаряном. Галстанян вместе со сторонниками проводят около министерства акцию протеста. Представители МВД сообщили участникам акции, что у министра запланированы встречи, и выйти к оппозиционерам он не сможет.