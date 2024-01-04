Умерла одна из звезд «Глухаря» Петр Чернов: почему сериал считают проклятым Звезда «Глухаря» и «Интернов» Петр Черняев умер в возрасте 70 лет

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Известный советский и российский актер, режиссер и кинокритик Петр Черняев ушел из жизни. Чем он известен, что с ним произошло, и почему вновь заговорили о проклятье, которое якобы сопровождает актеров сериала «Глухарь».

Когда умер Петр Черняев

Союз кинематографистов России сообщил о смерти Петра Черняева 3 января. Причины смерти не называются, однако в некрологе упоминается, что его «природные запасы здоровья таяли год от года, подтачиваемые кардиологическим недугом».

О смерти актера и киноведа сообщила журналист и писатель Сусанна Альперина.

«Умер Петр Черняев. Петя <...> Киновед, кинокритик, журналист. Все пишут — актер. Да, еще и актер, еще и режиссер, еще и телеведущий», — написала Альперина в соцсети.

Прощание с Петром Черняевым назначено на 12:30 утра 6 января и состоится в Николо-Архангельском крематории в Москве.

Чем известен Петр Черняев

Союз кинематографистов называет Черняева «киноведом, кинокритиком, актером, режиссером, сценаристом, продюсером, теле- и радиоведущим». На протяжении своей жизни он, киновед по основной профессии, постоянно выступал в театре и снимался в кино. В 1988-1998 годах он вел на ТВ программы «Воскресный кинозал», а после был главным редактором журнала «Кино-Глаз».

Большинству зрителей Черняев запомнился своими небольшими ролями в популярных фильмах и сериалах.

«У него 40 работ на сцене и более 200 в кино и на ТВ», — отмечает Союз кинематографистов.

Черняев успел сыграть в фильмах и сериалах «Адвокат», «Солдаты», «Молодой Волкодав», «Универ», «Ранетки», «След», «Глухарь» и «Глухарь-2», «Интерны», «Страна О3», «Чкалов», «Склифосовский», «Проект „Анна Николаевна“» и во многих других.

«Снимался Петр Черняев не для славы и не для денег. Он просто обожал актёрство ради самого актёрства, не переоценивал себя: каких-то несбыточных надежд и непомерных амбиций у него не было», — подчеркнули в Союзе.

Что за проклятье «Глухаря»

В соцсетях обратили внимание, что Петр Черняев стал очередным в списке актеров известного российского сериала «Глухарь», которые скончались с тех пор, как сериал перестал выходить в эфир в 2011 году.

«Проклятие „Глухаря“ не существует, но действует!» — написал в соцсети пользователь по имени Петр.

В общей сложности умерли не менее 15 известных артистов, которые сыграли различны роли в сериале. Многие из них погибли трагически, из-за убийств, алкоголизма или в иных криминальных историях. За несколько дней до Нового 2024 года был найден мертвым другой актер из сериала «Глухарь», 43-летний Алексей Черных. Telegram-канал Baza сообщил, что он последнее время злоупотреблял спиртным и умер в квартире у друга. Официально причиной его смерти назвали инфаркт.

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