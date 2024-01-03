Проклятие «Глухаря»: как и почему умирают актеры популярного сериала Составлен список актеров сериала «Глухарь», которые ушли из жизни

Фото: vk.com/t_kukol

Андрей Балякин

3 января в СМИ появились сообщения об обнаружении опухоли в легких у актера из сериала «Глухарь» Андрея Балякина. Что известно о проклятии популярной ленты?

Что со здоровьем Балякина из «Глухаря»

Telegram-канал SHOT сообщил об обнаружении у 64-летнего актера новообразования при проведении рентгена. Опухоль может быть следствием перенесенной пневмонии.

Балякин подтвердил SHOT эту информацию. По словам актера, он уже перенес микрооперацию. Артист рассказал, что чувствует себя хорошо.

«Сам актер подтвердил нам, что действительно недавно был в больнице, проходил обследование и даже перенес микрооперацию. Балякин утверждает, что с ним все хорошо, настроение у него не новогоднее, а рабочее — впереди много новых интересных проектов», — добавляет Telegram-канал.

Что за проклятие «Глухаря»

В конце декабря 2023 года актер кино, театра и дубляжа Алексей Черных, снимавшийся в сериале «Глухарь», умер на 44-м году жизни. Об этом сообщала его коллега Екатерина Соломатина. Причиной смерти артиста стал инфаркт.

Черных — не первый в длинном списке актеров из «Глухаря», жизнь которого оборвалась после съемок в этом сериале. Помимо него за последние несколько лет преждевременно и при загадочных обстоятельствах скончались как минимум 15 известных артистов, сыгравших ключевые роли в картине. Как отмечал Пятый канал, в связи с этими обстоятельствами «Глухарь» получил славу «проклятого» сериала.

Кого из актеров постигло проклятие «Глухаря»

Первые актеры из «Глухаря» начали умирать почти сразу после того, как сериал перестал выходить в эфир — после 28 октября 2011 года. Так, 28 декабря умер 40-летний актер Вячеслав Титов, которого задушил знакомый пакетом в результате ссоры в квартире в Москве.

Фото: телекомпания «DIXI-TV»/Добросовестное использование/wikimedia.org Кадр из сериала «Безмолвный свидетель», Вячеслав Титов

В 2012 году ушел из жизни 29-летний артист Анатолий Отраднов. Как сообщали СМИ, он мог умереть из-за отравления алкоголем и нейролептиком, однако родные актера такую версию отвергали, сообщала «Газета.Ru». Известно, что непосредственно причиной смерти стало переохлаждение.

В том же году в Рязанской области трагически погиб актер Сергей Шарошкин, которому на момент кончины был 41 год. В руках у мужчины взорвалась граната, передавало РИА Новости. Откуда она взялась — неизвестно.

В январе 2013 года из-за сердечного приступа умер 76-летний Сергей Заботин. LIFE.ru отмечал, что артист скончался в тот момент, когда шел на кастинг на телевидение.

Спустя два года ушел из жизни Дмитрий Проданов. 51-летний актер заразился инфекцией и не смог побороть недуг, передавало издание «Собеседник». В 2017 году не стало 53-летнего Сергея Бездушного, который, по словам его сына, боролся с тяжелой болезнью в последние годы жизни, передавала Lenta.ru.

В августе 2018 года скончался актер Сергей Таланов, которому на момент смерти было 57 лет. Причиной смерти стала болезнь сердца, передавала «Российская газета».

В том же году в столичном следственном изоляторе нашли мертвым 44-летнего актера Максима Фатеева. Он попал в полицию по подозрению в попытке совратить подростка, писал портал «Вокруг ТВ».

В феврале 2019 года умерла 37-летняя актриса Дарья Егорычева. Женщина до последнего дня боролась с раком легких, писал KP.RU.

В июле того же года скончалась 65-летняя актриса Ольга Вяликова. Точная причина смерти не установлена до сих пор, однако известно, что артистка ушла из жизни внезапно.

Спустя месяц не стало актера Александра Числова. Он скончался в результате последствий пневмонии, сообщала «Российская газета».

В декабре 2020 года умер 12-й актер из «Глухаря» — Александр Самойлов. Мужчина пал жертвой коронавируса, писала «Газета.Ru».

В 2021 году умерли сразу три актера из «Глухаря». 29 сентября нашли тело 53-летнего Александра Дубовицкого — спустя три недели после даты смерти. В августе того же года скончался 62-летний актер Владимир Яковлев.

13 января 2021 года в своем авто был найден мертвым актер Дмитрий Гусев. Его машина уперлась в тротуар в 500 метрах от съемочной площадки. При этом нога актера удерживала педаль газа в нажатом состоянии, отмечала газета «Ведомости».

Читайте также:

У звезды «Глухаря» нашли опухоль в легких: что за актер, проклят ли сериал

Проклятие «Глухаря»: почему актеры сериала умирают один за другим

«Я не отделяю себя от Украины»: где сейчас звезда «Глухаря» Денис Рожков