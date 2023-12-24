Умер актер из «Глухаря» Алексей Черных: что известно, где еще снимался Актер из сериала «Глухарь» Алексей Черных умер в 43 года

Фото: «Парадиз»

Кадр из фильма «Сын»

Актер кино, театра и дубляжа Алексей Черных, который снимался в сериале «Глухарь», умер на 44-м году жизни, сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) его коллега Екатерина Соломатина. Что известно о смерти актера и благодаря участию в каких проектах он запомнился зрителю — в материале NEWS.ru.

Что известно о смерти Черных

Екатерина Соломатина не стала называть причину смерти Алексея Черных. При этом она указала, что тело актера предстоит транспортировать на родину, но не уточнила из какой страны.

«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных — человека невероятного таланта, человека с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого», — написала Соломатина.

Она не стала скрывать эмоции в прощальной публикации.

«Я буду скучать, Лешка! Пусть тебе там будет легко. Смотри за нами, оберегай нас — ты наш творческий брат, нас всех наши педагоги сделали родными, такими мы и останемся друг для друга. Навсегда. Прощай, Лешка!» — заключила коллега актера.

Где снимался Алексей Черных

Алексей Черных родился в 1980 году, в 2003-м окончил Школу-студию МХАТ, служил в театре Et Cetera, принимал участие в постановках Театра.doc. Участвовал в сценических работах «Барабаны в ночи», «Пожары», «Морфий». Широкому зрителю известен по сериалам «Глухарь», «Ищейка» и «Мент в законе».

Актер дебютировал на экране в 2001 году в фильме «101-й километр». Затем он принял участие более чем в 30 проектах, среди них «Иван Грозный», «Сыщики», «МУР есть МУР».

Алексей Черных является лауреатом приза за «Лучшую мужскую роль» открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок» (фильм «Сын», режиссер Арсений Гончуков). В этой картине он сыграл свою единственную главную роль.

Также Черных занимался дубляжом, являлся официальным голосом Сокола из киновселенной Marvel. Также он озвучивал Джеки Чана в фантастической картине «Сердце из стали».

Что говорил Алексей Черных о работе за кадром

Актер рассказывал, что он всегда мечтал озвучивать фильмы.

«У меня на первый фильм у помню ушло три часа, я звучал. А со временем приходит опыт, ты уже читаешь с листа, не зная материала и уже в процессе понимаешь, о чем этот фильм», — говорил он в интервью Дмитрию Череватенко на его YouTube-канале.

По его словам, персонаж Сокола из Marvel менялся из фильма в фильм.

«Он как-то играть начал, с каждой серии все больше играть. <...> Американские фильмы более информационные, потому что целые институты работают на картинку, подачу, ракурс, компьютерную графику и все с этим связанное. То есть актерам нужно точно доносить смысл текста», — рассказывал Алексей Черных.

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