Чувства Михалковой, «Слово пацана» и Фассбендер: что смотреть на неделе Рассказываем о новинках для просмотра дома и в кинотеатрах

Фото: Planeta Inform Film Distribution

Постер к фильму «Чувства Анны»

Новая прокатная неделя принесла хит Каннского кинофестиваля «Как заниматься сексом», новый фильм Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в главной роли и «Чувства Анны» с Анной Михалковой. А на платформах стартует сказочная комедия «Волшебный участок» и криминальная драма «Слово пацана» Жоры Крыжовникова.

Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели на российских и зарубежных платформах.

«Слово пацана. Кровь на асфальте»: новая сага о криминальных 90-х

Премьера: 9 ноября

Где смотреть: Wink

В главных ролях: Иван Янковский, Никита Кологривый, Анастасия Красовская, Сергей Бурунов, Рузиль Минекаев‎, Леон Кемстач, Лиза Базыкина.

Зачем смотреть: это не только история героев, потерявших себя на фоне разрушенной империи Советского Союза, но и рассказ о людях, которые несут наказание за свои поступки.

В центре сюжета — 14-летний Андрей из интеллигентной семьи: живет с мамой и маленькой сестрой, учится в музыкальной школе. Чтобы защитить себя от буллинга ровесников, он вливается в банду к «пацанам». Случайный знакомый Марат становится его проводником в бандитском мире. Зритель увидит реалистичные разборки «стенка на стенку», дискотеки, видеосалоны, первую любовь и первые потери, верность и предательство. При этом режиссер Жора Крыжовников настаивает: сериал не романтизирует бандитизм. А напротив показывает, как улица шаг за шагом разрушает жизни героев и их близких.

Несмотря на одинаковое название фильма и книги Роберта Гараева, сериал не экранизирует литературное произведение. Создатели уверяют: в основе сценария находятся собирательные истории о жизни подростков того времени. А сам Гараев только иногда консультировал команду.

«Волшебный участок»: борьба со сказочным злом от звезды «Реальных пацанов»

Премьера: 9 ноября

Где смотреть: Okko

В главных ролях: Николай Наумов, Филипп Янковский, Ева Смирнова, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Гоша Куценко, Дарья Мельникова, Ида Галич, Павел Деревянко.

Зачем смотреть: новая роль Николая Наумова, известного по сериалу «Реальные пацаны» и живой сюжет по русским сказкам.

Главный герой «Волшебного участка» — бывший полицейский снайпер Леха. Ему пришлось проститься со службой из-за сильного посттравматического синдрома. Леха пытался заглушить боль алкоголем, но новость о серьезной болезни родной сестры вывела героя из этого состояния.

Он становится опекуном для своей восьмилетней племянницы Василисы и возвращается на работу. Вот только полицейский участок занимается не совсем обычными преступлениями. Они ловят преступников из русских сказок. За несколько месяцев Лехе предстоит побороть Змея Горыныча, Бабу-ягу и других известных сказочных персонажей.

«Чувства Анны»: внеземная Анна Михалкова спасает мир

Премьера: 9 ноября

Где смотреть: в кинотеатрах

В главных ролях: Анна Михалкова, Тимофей Трибунцев, Олег Ягодин, Екатерина Андреева.

Зачем смотреть: по мнению многих российских кинокритиков, картина Анны Меликян — одно из главных фестивальных событий этого года.

Анна Михалкова играет работницу шоколадной фабрики. Однажды ее героиня неловко падает и с этого момента начинает слышать мысли и записывать их по ночам с блаженной улыбкой. Выясняется, что таким образом она может не только предсказывать события, но и транслировать человечеству напоминания о его предназначении.

История разворачивается вокруг подготовки первого полета людей на Марс и неотступающей пандемии. Новый дар меняет жизнь Анны (героиню зовут так же, как и актрису): становится знаменитой, к ней обращаются за помощью. Она проповедует любовь, при этом сама героиня стремительно теряет семью.

«Убийца»: новый фильм Финчера про киллера в экзистенциальном кризисе

Премьера: 10 ноября

Где смотреть: Netflix

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Тильда Суинтон, Чарльз Парнелл, Арлисс Ховард, Керри О’Мэлли.

Зачем смотреть: новый фильм Дэвида Финчера — автора «Бойцовского клуба», «Семи» и «Социальной сети» — с Майклом Фассбендером в главной роли.

В основе «Убийцы» — одноименный графический роман Алексиса Нолента (Matz) и художника Люка Жакамона. Он рассказывал о профессиональном киллере, который хладнокровно ликвидирует одну цель за другой и параллельно задумывается о своем предназначении. Это первый за три года фильм Дэвида Финчера и актерский камбэк Майкла Фассбендера.

«Как заниматься сексом»: половое воспитание с новыми звездами Британии

Премьера: 9 ноября

Где смотреть: в кинотеатрах

В главных ролях: Миа Маккенна-Брюс, Шон Томас, Лара Пик, Сэмюэл Боттомли.

Зачем смотреть: победитель секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля — 2023 и новый фильм о подростковом взрослении через переживания героев.

В центре истории три подруги: Тара, Скай и Эм. Они летят из Лондона на каникулы на Крит. Только окончили школу и стараются не думать о результатах экзаменов, а сосредоточиться на главном — вечеринках до рассвета и бесконечном веселье. Это лето должно стать лучшим в их жизни. Но все идет не по плану.

Полнометражный дебют Молли Мэннинг Уокер в кино — это душераздирающее зрелище, о том, как праздничная вечеринка за границей превращается в кошмар для девочки-подростка, которая переживает свой первый сексуальный опыт и узнает, что такое настоящее согласие.

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