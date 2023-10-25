Конфликт Ильи Соболева и «Аэрофлота»: что за скандал случился в самолете Baza: прокуратура проверит «Аэрофлот» после скандала с комиком Соболевым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Илья Соболев

Генпрокуратура РФ проведет проверку компании «Аэрофлот» в связи со скандалом с комиком Ильей Соболевым. Какие известны подробности, что случилось на борту самолета с семьей юмориста?

По данным Telegram-канала Baza, генпрокурор Игорь Краснов лично дал поручение проверить действия «Аэрофлота» и оценить их законность. Соответствующей проверкой займется транспортная полиция.

Что за скандал с Соболевым на борту самолета «Аэрофлота»

Илья Соболев вместе с женой и детьми отправился в отпуск на самолете компании «Аэрофлот». Для того чтобы супруге было комфортнее лететь с грудным ребенком, комик повысил экономбилет до бизнес-класса.

Перед взлетом к Соболеву подошел бортпроводник и объяснил, что жена артиста не может взять с собой в бизнес-класс полугодовалого сына, так как младенца на стойке регистрации «привязали» к отцу.

«Лететь восемь часов! Грудной ребенок! Карл! Я лечу в экономе и знать не знаю про то, что ребенок теперь „привязан“ ко мне. Тут подходит старший бортпроводник Роман и сообщает, что ребенка нужно забрать от матери», — рассказал Соболев в соцсетях.

Правда ли, что жену Соболева хотели выгнать из самолета

По словам комика, бортпроводники пригрозили ему полицией, если ребенка не унесут из бизнес-класса, где находилось место его матери.

«Бортпроводники „Аэрофлота“ сказали забрать ребенка и унести в экономкласс. Пригрозили полицией. Забрать от матери, получается?! И восемь часов без еды? Грудной ребенок? Вывод пока такой: „Аэрофлот“ ворует детей или отлучает их от родителей. Не удивляюсь, если и семьи разрушит», — заявил Илья Соболев.

Юморист указал, что ему и супруге предоставили выбор — сойти с самолета или забрать ребенка от матери. Также жене комика предложили поменяться местами с кем-нибудь из экономкласса, чтобы остаться с сыном.

«Ошиблись они, а выгоняют нас. <...> Самолет стоит. Они хотят прислать полицию. Нет у вас ощущения, что у меня? Появилась компания беспринципных непрофессионалов, над которыми я буду всегда шутить. Ау? „Аэрофлот“? Есть что сказать по поводу такого беспредела?» — сказал Соболев.

Представители «Аэрофлота» инцидент не комментировали.

Какие еще скандалы связаны с «Аэрофлотом»

«Аэрофлот» 21 октября разом аннулировал около 500 билетов на тайский остров Пхукет, купленных с огромными скидками. В авиакомпании объяснили инцидент техническим сбоем на сайте и предложили покупателям вернуть средства.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявил, что внезапная отмена бронирований «Аэрофлотом» может указывать на мошенничество или введение потребителей в заблуждение.

Пассажиры вылетавшего из Москвы борта «Аэрофлота» в августе пожаловались, что их более двух часов продержали в закрытом самолете в жару на взлетно-посадочной полосе, после чего рейс был перенесен. По их словам, только спустя полдня сотрудники компании предоставили ваучеры на питание и проживание в гостинице. В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что рейс был перенесен по техническим причинам.

Еще один громкий скандал на борту «Аэрофлота» произошел с балериной Анастасией Волочковой. Экипаж рейса, которым она прилетела с Мальдивских островов в Москву, сообщил, что артистка нарушала правила поведения в самолете, распивая спиртное, матерясь и отказываясь надеть средства индивидуальной защиты.

Волочкова назвала инцидент провокацией со стороны бортпроводника, сославшись на то, что была «единственным известным человеком в самолете», а также заявила, что летела скромно и «никого не трогала».

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