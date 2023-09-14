«Аэрофлот» не будет менять график рейсов Шереметьево из-за атак дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» не намерена изменять график своих рейсов в московском аэропорту Шереметьево из-за временных ограничений на полеты, вызванных инцидентами с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), передает РИА Новости со ссылкой на гендиректора авиаперевозчика Сергея Александровского. В последние месяцы московские аэропорты стали ограничивать полеты в ночные и утренние часы из-за участившихся атак БПЛА.

В первую очередь это дополнительное неудобство для пассажиров, и безопасность полетов для нас является наивысшим приоритетом. Тем не менее, мы не планируем корректировать наши производственные планы, — отметил Александровский.

Он также подчеркнул, что аэропорт Шереметьево, где базируется «Аэрофлот», статистически менее подвержен воздействию БПЛА. Однако эти ограничения все равно оказывают некоторое воздействие на деятельность авиакомпании, особенно когда несколько десятков рейсов в ее графике перенаправляются на альтернативные аэродромы в течение суток.

Ранее Александровский заявил, что «Аэрофлот» не планирует значительных изменений цен на авиабилеты до конца 2023 года. В 2024 году их подорожание прогнозируется на уровне инфляции.