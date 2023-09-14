«Аэрофлот» раскрыл, что будет с ценами на билеты «Аэрофлот» не будет повышать цены до конца 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Аэрофлот» не планирует значительных изменений цен на авиабилеты до конца 2023 года, сообщил генеральный директор компании, Сергей Александровский, передает РИА Новости. В 2024 году их подорожание прогнозируется на уровне инфляции.

Сейчас с учетом того, что авиакомпании вышли из высокого сезона, цены более-менее стабилизировались. До конца года точно не ожидаем существенных отклонений. Следующий год, с учетом достигнутой базы 2023 года, — рост ожидается на уровне инфляции, если не будет какого-то экстремального роста других расходов — керосин, аэропортовые расходы, повышение ставок лизинга и т. д., — заявил Сергей Александровский.

«Аэрофлот» — крупнейшая российская авиакомпания, в состав которой входят также авиакомпании «Россия» и «Победа». В 2022 году «Аэрофлот» перевез более 20,5 миллиона пассажиров, а вместе с «дочками» из группы — более 40,7 миллиона человек. Крупнейший акционер «Аэрофлота» — Российская Федерация с долей владения в размере 73,77%, а 25,03% обыкновенных акций находятся в свободном обращении.

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