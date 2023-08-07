Пассажиров «Аэрофлота» два часа держали на жаре в самолете и перенесли рейс «Подъем»: авиапассажиров два часа держали на жаре в самолете в Москве и перенесли рейс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиров борта компании «Аэрофлот», летящего из Москвы в Петропавловск-Камчатский, более двух часов продержали в закрытом самолете в жару на взлетно-посадочной полосе, после чего рейс был перенесен, сообщили «Подъему» очевидцы произошедшего. Один из пассажиров рассказал, что «Аэрофлот» несколько раз переносил отправление рейса без объяснение причин. Лишь спустя полдня сотрудники компании предоставили ваучеры на питание и проживание в гостинице.

Просидели в аэропорту два часа. Рейс все время откладывали, и никто не давал ответов, когда полетим. Через скандал нас к трем часам ночи повезли обратно в самолет. Продержав там опять два часа, сказали, что некоторые пассажиры хотят сняться с рейса и поэтому снимают весь рейс! Люди отказались выходить, пока не придет представитель аэропорта. Спустя час нас все-таки отвезли в аэропорт и, опять же через скандал, всем дали ваучеры на питание, и в 6:30 отправили в гостиницу, — рассказал собеседник «Подъема».

Другой очевидец произошедшего рассказал, что за время ожидания отправки рейса пассажиры дважды обращались за помощью к медикам из-за жары. Тяжелее всего пребывание в аэропорту давалось детям и пожилым людям. В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что рейс был перенесен по техническим причинам.

Вылет рейса SU1734 Москва — Петропавловск-Камчатский от 6 августа задерживается по техническим причинам. Рейс будет выполнен под номером SU1774 в связи с переносом вылета на 7 августа, — сказали в авиакомпании.

Ранее в столичном аэропорту Внуково был введен план «Ковер», который предполагает обнаружение в воздушном пространстве неизвестных или опасных объектов. Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту задержали и отменили 23 рейса. В Домодедово были задержаны 12 самолетов и отменены два рейса, в Шереметьево задерживались шесть рейсов.

Утром в небе над Подольском был сбит беспилотник, что стало причиной приостановки работы аэропортов. Информацию о попытке атаки БПЛА подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это произошло в районе 11 часов дня.