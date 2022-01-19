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«Использовала ненормативную лексику»: «Аэрофлот» о Волочковой

В «Аэрофлоте» рассказали о деструктивном поведении Волочковой во время полёта
16:24, 19 января 2022
«Использовала ненормативную лексику»: «Аэрофлот» о Волочковой Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press
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Экипаж рейса «Аэрофлота», которым 18 января балерина Анастасия Волочкова прилетела с Мальдивских островов в Москву, сообщил, что она нарушала правила поведения на борту, распивая спиртное, матерясь и оказываясь надеть маску. Об этом сообщили в релизе пресс-службы авиакомпании, с которым ознакомился «Интерфакс».

В ответ на просьбы бортпроводников о необходимости соблюдения правил авиакомпании госпожа Волочкова использовала ненормативную лексику в адрес бортпроводников и отказывалась выполнять законные требования экипажа и командира воздушного судна, — говорится в сообщении.

Сотрудники авиакомпании заявили, что Волочкова отказывалась от использования cредств индивидуальной защиты, кроме того, употребляла пронесенный на борт в ручной клади крепкий cпиртной напиток и мешала отдыху других пассажиров. После вынесения уcтных и письменных предупреждений, члены экипажа зафиксировали нарушения на фото и видео и cобрали показания очевидцев.

Ранее сообщалось, что Волочкова намерена подать в суд на бортпроводника самолёта, потребовавшего от неё надеть медицинскую маску. Балерина и её спутник уверены, что стюард спровоцировал скандал намеренно. 

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