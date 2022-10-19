Янковский, Куценко, Чуйкина: кадры премьеры триллера «Плакать нельзя»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Иван Янковский на премьере фильма режиссера Натальи Назаровой «Плакать нельзя» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате в Москве

В Москве состоялась премьера триллера «Плакать нельзя» о русской эмигрантке в Скандинавии, который выходит в прокат 20 октября. Главные роли в картине исполнили Светлана Чуйкина и Иван Янковский, внук народного артиста СССР Олега Янковского.

По сюжету россиянка Татьяна одна воспитывает сына в Скандинавии. Ее муж, работавший военным корреспондентом, погиб в Сирии, после чего отношения матери и ребенка портятся. После одной из домашних ссор мальчика забирают сотрудники социальной службы. Татьяна всеми силами стремится найти способ вернуть сына, однако оказывается в тупике: по законам ювенальной юстиции ее ребенок является собственностью государства.

Роли в фильме исполнили Светлана Чуйкина, Иван Янковский, Джонатан Солвей, Дирк Мартенс и Владимир Левченко. Многие из создателей триллера пришли лично представить его на премьере. Также показ посетили актер Гоша Куценко, актриса Юлия Благая и другие звезды.

Кадры премьеры триллера «Плакать нельзя» — в галерее NEWS.ru.