«Без смысла и сценария»: что не так с последней серией «Реальных пацанов» В финальной серии «Реальных пацанов» герои встретились с участниками СВО

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Актер сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов

В финальной серии «Реальных пацанов» Колян вместе с Машей и Ознобихиным едет в госпиталь к военным, вернувшимся из зоны СВО. Такая концовка пришлась по вкусу не всем россиянам. Почему финал расстроил зрителей?

Как в Сети раскритиковали финал «Реальных пацанов»

Первые сезоны шоу выходили в 2010-х годах. В каждой серии герои высмеивали власть, полицию, тюремную систему и российские выборы. Финальный сезон показался пользователям противоречащим взглядам героев, которые раскрывались на протяжении 13 лет.

«Последняя серия просто facepalm», — написал один из пользователей.

«Сезон очень странный, без смысла и сценария», — поддержал его другой.

«Ну, можно было не снимать этот сезон, я его смысла не понял, и в конце все скомкано», — подытожил третий.

Некоторые пользователи написали, что ТНТ решил поменять взгляды героев, чтобы обелиться после переезда за границу некоторых звезд телеканала.

«Просто ТНТ пытается реабилитироваться за своих резидентов, которые <...> наговорили антироссийского. По одной [звезде сериала „Ольга“ Яне] Трояновой УК плачет», — написал комментатор.

«От этого эпизода веет пиаром, хорошо, что не под песню Шамана сняли, было бы комбо. А этот саундтрек ввели, чтобы ассоциация с „Братом“ была — тоже тонкий пиар-ход», — отметил другой.

После этого журналистка Екатерина Винокурова заявила, что главный герой Колян (Николай Наумов) из «Реальных пацанов» еще 10 лет назад участвовал в праймериз «Единой России» по Пермскому краю.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Актеры сериала «Реальные пацаны»

О чем была последняя серия «Реальных пацанов»

Сериал заканчивается сценой, где официант просит у Коляна записать видеообращение для его одноклассника, который после возвращения из зоны проведения спецоперации на Украине проходит реабилитацию в госпитале.

«Че приветы передавать... Куда ехать?» — ответил Колян.

Во время сцены встречи с участниками СВО на фоне играет песня «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации», известной, в частности, по фильму «Брат 2».

«Где-то в кинотеатрах есть богатые утонченные люди, которым нужны сериальные фантазии, но реальность она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие реальные пацаны», — произнес закадровый голос Коляна в финале.

Что сказали знаменитости о финале «Реальных пацанов»

Журналистка и телеведущая Тина Канделаки заявила, что гордится концовкой «Реальных пацанов». Она поздравила команду сериала с «невероятным результатом» и выразила «респект, что у такого рейтингового контента хороший патриотический вайб».

«И если начиналось все просто как прикол, все смотрели, смеялись, махали рукой на Коляна и ситуации, в которые он попадал, то чем дальше, тем жизненнее становился сериал. Целое поколение ребят выросло на нем, и какое оно теперь? В реальной жизни герои вот такие. Простые, без изысков, делающие то, что нужно сделать», — написала Канделаки.

Телеведущий Владимир Соловьев назвал серию «мощным завершением сериала, который шел 13 лет». Журналист ВГТРК Андрей Медведев считает, что финал «получился очень неожиданный и пронзительно правильный», поскольку сегодня «в нашем кино и культуре вообще нужно иметь мужество и достоинство, чтобы открыто выражать позицию».

Соратница оппозиционера Алексея Навального Марию Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) назвала финал сериал бесславным. В дискуссию с ней вступила глава петербургского движения «Маяк» Дарья Хейкинен, которая сказала, что не все готовы к тому, чтобы «встречаться и пытаться понять российских солдат».

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