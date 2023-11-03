«Не можем остаться в стороне»: актер «Реальных пацанов» о концовке сериала Актер «Реальных пацанов» Бежанян объяснил концовку сериала поддержкой бойцов СВО

Фото: URA.RU/TASS

Армен Бежанян. Актер из сериала «Реальные пацаны»

Сериал «Реальные пацаны» не оторван от народа и вся команда не может остаться в стороне от происходящих событий, рассказал NEWS.ru актер Армен Бежанян. Так он прокомментировал концовку финальной серии 14-го сезона. Бежанян сказал, что подобным образом выражена поддержка бойцов специальной военной операции на Украине.

Мы не оторваны от народа. Основной посыл – все люди, которые нас окружают, переживают за нашу страну, проходят испытания. Мы не можем остаться в стороне, хоть как-то поддержать ребят, сказать, что они не одни, — заявил Бежанян.

В последней серии сериала в одной из финальных сцен к Николаю Наумову в ресторане подходит официант и просит дать автограф, а также записать видеообращение его другу, который получил ранение в зоне проведения СВО и сейчас находится в госпитале с другими военнослужащими. Главный герой берет у него телефон и спрашивает: «Зачем передавать привет, куда ехать?» В следующем кадре они появляются уже в военном медицинском учреждении, а на фоне играет песня группы «Смысловые галлюцинации» под названием «Вечно молодой», которая стала популярной благодаря фильму режиссера Алексея Балабанова «Брат-2».

Однако такая концовка сериала, который выходил с 2010 года, вызвала противоречивые чувства в соцсетях. В первых сезонах герои высмеивали власть, полицию, тюремную систему и выборы в России.