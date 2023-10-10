Вопросы остаются без ответа: что не так с фильмом «Повелитель ветра» Как Федор Бондарчук стал «повелителем ветра» Фёдором Конюховым

Фото: Central Partnership

Фёдор Бондарчук в фильме «Повелитель ветра»

5 октября на большие экраны вышел фильм режиссера Игоря Волошина «Повелитель ветра» о кругосветном путешествии на воздушном шаре Федора Конюхова. Самого путешественника сыграл Федор Бондарчук, его жену — Анна Михалкова. За полтора часа фильма создатели пытались выяснить, зачем герой раз за разом испытывает судьбу, здоровье и тратит миллионы спонсорских средств ради новых рекордов. Что из этого получилось — в материале NEWS.ru.

Имя Федора Конюхова известно всему миру, а его профессию можно назвать редким для современного технологичного мира эпитетом — романтичная. За 70 лет он поднялся на семь крупнейших вершин планеты, проплыл на вёсельной лодке через Атлантический и Тихий океаны, в одиночку дошел на лыжах до Северного и Южного полюсов, пересек Гренландию на собачьих упряжках и облетел планету на воздушном шаре за 11 дней.

Можно снять сериал

Картину хотели снять еще в 2018 году. Тогда Федор Бондарчук впервые представил идею Фонду кино. Он же планировал ее снимать. Но когда в 2022-м ленту запустили в производство, в режиссерское кресло сел Игорь Волошин (сериалы «Физрук» и «Ольга», триллеры «Одержимая» и «Медея»). Бондарчук же примерил парик, бороду и получил благословение путешественника воплотить его образ на экране.

Еще на этапе подготовки перед авторами картины встал вопрос, какую часть обширной биографии Конюхова показывать зрителям. Одних только рекордов наберется на полноценный сериал. Однако «Повелитель ветра» рассказывает историю одного знаменательного путешествия и длится всего 88 минут.

В 2016-м писатель, художник, путешественник и священник православной церкви Федор Конюхов задумывает в одиночку облететь на воздушном шаре Землю. В 2005-м американец Стив Фоссет уже проделывал такое. Он потратил на перелет 13 дней и 8 часов. Но рекорд получился только с шестой попытки. Конюхов же рассчитывает все сделать с первого раза и за 11 дней. Для этого они вместе с сыном Оскаром (в фильме его играет Евгений Ткачук) просят бизнесмена Ракитина (Андрей Бурковский) профинансировать экспедицию.

Получив деньги, команда Конюхова строит воздушный шар. Его купол должен вынести экстремально холодную температуру, а кабина внутри — помочь 65-летнему путешественнику продержаться 11 дней.

Быстрое начало

Картина развивается очень стремительно. От озвученной идеи полета до отправления проходит порядка 20 минут. В течение которых зрителя еще флеш-бэками возвращают в детство героя. Там маленький Федя то и дело бросается в шторм к лодке, несмотря на запреты отца и слезы матери. Он без конца повторяет: «Я хочу знать, что меня ждет там. Неужели вам не интересно?» В эти моменты авторы картины исследуют природу нескончаемого рвения Конюхова. Даже сидя в крохотной кабине на высоте нескольких тысяч метров, уже взрослый Конюхов возвращается к этим мыслям.

Этими вставками и короткими диалогами режиссер рисует современный образ романтика. Ему нет дела до земных проблем, он не станет заполнять декларации и выслуживаться перед меценатами. Он — мечтатель, в чьих силах совершить невозможное. За это им восхищается не только семья, но и весь мир.

Работает команда. Слава достается одному Федору

Однако одними амбициями Земной шар не облетишь. И если бы не команда, путешественник не смог бы даже подняться в воздух. Это — неприглядная, скрытая сторона любого рекорда. Когда бизнесмен Ракитин спрашивает Конюхова, почему он должен платить за его адреналин, тот только многозначительно пожимает плечами в ответ. Зато сын Оскар, который не раз спасает отца на протяжении всего путешествия, напоминает приземленному финансисту, что тот не умеет мечтать.

Фото: Central Partnership Кадр из фильма «Повелитель ветра»

Этот конфликт мог бы стать отличным стартом для широкой дискуссии внутри фильма. Почему кто-то должен платить за чужие амбиции? Почему умышленное рвение к нежизнеспособным условиям должно почитать и одобрять общество? Почему Федор Конюхов — великий путешественник, а десяток людей, позволяющих ему осуществлять свою мечту, остаются в тени?

Когда-то в интервью сам Федор Филиппович ответил на это одним словом — «тщеславие». Однако «Повелитель ветра» создан по канонам захватывающего экшена. И подобной откровенности в нем ждать не приходится.

Авторы затрагивают еще одну важнейшую тему — отношение семьи. Но и здесь заданные вопросы остаются без ответа. Прямо перед полетом Оскар в сердцах срывается на отца с просьбой поговорить с ним по-человечески, но мысли путешественника бегут впереди земной жизни. Верная супруга тоже не раскрывает глубинных переживаний, которые наверняка охватывают ее каждую экспедицию мужа. Хоть Анна Михалкова и наполнила образ своим природным обаянием и теплом, авторы фильма бросили и эту зацепку для раскрытия главного героя.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Путешественник Федор Конюхов (слева), его жена Ирина, Анна Михалкова и Федор Бондарчук Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Путешественник Федор Конюхов (слева), его жена Ирина, Анна Михалкова и Федор Бондарчук Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Евгения Махалова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Евгения Махалова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анна Цуканова-Котт с сыном Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анна Цуканова-Котт с сыном Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Федор Бондарчук Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Федор Бондарчук Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Анна Михалкова с детьми Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Анна Михалкова с детьми Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Анна Михалкова с детьми на премьере фильма «Повелитель ветра» режиссера Игоря Волошина в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Анна Михалкова с детьми на премьере фильма «Повелитель ветра» режиссера Игоря Волошина в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Илья Бачурин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Илья Бачурин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ирина Вилкова и Анна Бегунова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ирина Вилкова и Анна Бегунова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Константин Крюков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Константин Крюков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наталья Чистякова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наталья Чистякова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анна Александрова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анна Александрова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юра Борисов и Анна Шевчук Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юра Борисов и Анна Шевчук Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Наталья Ионова (Глюкоза) и ее дети Вера (слева) и Лидия (справа) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Наталья Ионова (Глюкоза) и ее дети Вера (слева) и Лидия (справа) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анна Цуканова-Котт Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анна Цуканова-Котт Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина и заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина и заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Евгений Ткачук Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Евгений Ткачук Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Режиссер Игорь Волошин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Режиссер Игорь Волошин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Евгений Ткачук и его жена Марта на премьере фильма «Повелитель ветра» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Евгений Ткачук и его жена Марта на премьере фильма «Повелитель ветра» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алексей Герман и Елена Окопная Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алексей Герман и Елена Окопная Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Угольников и Вячеслав Фетисов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Угольников и Вячеслав Фетисов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Светлана Ходченкова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Светлана Ходченкова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Сельянов и Сергей Гармаш Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Сельянов и Сергей Гармаш Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Любовь Толкалина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Любовь Толкалина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Паулина Андреева и Федор Бондарчук Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Паулина Андреева и Федор Бондарчук Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Нелли Кобзон Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Нелли Кобзон Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Гармаш Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Гармаш Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Паулина Андреева и Федор Бондарчук Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Паулина Андреева и Федор Бондарчук Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Вика Цыганова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Вика Цыганова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Вадим и Вика Цыгановы Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Вадим и Вика Цыгановы

В картине слишком мало времени отдают зрителю на обдумывание этих тем. Режиссер предлагает понаблюдать за физическими трудностями Конюхова, за установлением нового рекорда, за дипломатическими задачами, но не за становлением самого героя. В ответ на все вышеперечисленные вопросы главный герой изрекает: «Все, что нам дано, — от Бога. Того, что не дано, нам не совершить. Но не совершить того, что дано, — грех».

А музыка — хорошая

В финале, который и так заранее известен, трудно заставить зрителя искренне переживать. Тем более когда из-под кислородной маски раздается узнаваемый голос Федора Бондарчука.

Главное богатство «Повелителя ветра» — в визуальных эффектах и патетической музыке Андрея Рыбникова. Один только вид плотной перины облаков и раскатистых искр в грозовой циклон захватывает дух. А если представить, что смотришь на них глазами самого Федора Конюхова, то по телу бегут мурашки.

Но визуальное и аудиальное сопровождение не смогут в одиночку привести «Повелителя ветра» к кассовому успеху. Впрочем, профессиональная биография Федора Конюхова настолько широка, что при удачной прокатной судьбе картины зритель увидит еще не один сиквел и наверняка пару-тройку приквелов. Собственно, на это и намекает финал картины, когда Конюхов, отмахиваясь от назойливых вопросов про медицинскую диагностику, рисует макет новой лодки.

Читайте также:

Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков станет отцом в пятый раз

Женя развелась, Даша пропала: что стало с актрисами из «Папиных дочек»

Муцениеце рассказала, как обманула приемную комиссию ВГИКа