Возбуждение на съемках и любимые секс-трюки: в чем еще признался Куценко Куценко признался, что любит сниматься в сценах с поцелуями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гоша Куценко

Российский актер театра и кино Гоша Куценко признался, что любит сниматься в сценах с поцелуями и сексом. Испытывает ли артист возбуждение на съемках, в чем секрет его крепкого брака и как он похудел на 10 кг за два месяца?

Почему Куценко нравятся постельные сцены

Куценко заявил, что обожает сниматься в сценах с поцелуями. В программе «Секрет на миллион» он отметил, что в последнее время таких эпизодов мало, однако раньше он просил продюсеров прописать их в сценарии.

«Я считаю, что это тот редкий случай, когда не надо играть — надо целоваться по-настоящему. Я все продюсеров просил: пропишите по дружбе мне в сценарии постельные сцены и поцелуи. А потом говорил актрисам: ой, представляешь, постельная сцена!» — признался артист.

Куценко напомнил, что Кристина Орбакайте была партнером по интимным сценам в четырех картинах «Любовь-морковь». По его словам, это было «хорошо и по-настоящему».

Как жена Куценко реагирует на постельные сцены с супругом

Актер рассказал, что его жена фотомодель Ирина Скриниченко спокойно относится к таким особенностям работы супруга. Куценко объяснил это тем, что жена сама снималась в кино и понимает процесс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гоша Куценко

«Самая крутая постельная сцена была у нее, прямо там был секс. Она ржала, смеялась, волновалась. Это была сцена с [Евгением] Цыгановым (в фильме „Русалка“. — NEWS.ru). Поэтому у меня руки развязаны. Должны же быть какие-то радости — постельные сцены и гонорары», — сказал актер.

Куценко добавил, что при съемках он спрашивает у партнерши, как ей было бы комфортно, зачастую между актерами возникает «химия». Например, в сериале «Скорая помощь» с Мариной Доможировой актер дружил, по его признанию, «на уровне любви», оба допускали, что между ними могли бы сложиться романтические отношения, если бы не брак.

Какими секс-трюками и техниками поцелуев пользуется Куценко

По словам партнерши Куценко по сериалу «Скорая помощь», любимым приемом актера является легкое придушивание. Доможирова рассказала, что даже в момент, когда ее героиня Рая погибала, артист во время поцелуя, умудрился немножко сдавить горло. Куценко подтвердил, что делает так не только в кино, но и в жизни.

«Я ее поцеловал и чуть-чуть придушил. Есть в этом что-то сексуальное. Наверное, это мой сексуальный трюк, прием — поддушивать сексуального партнера. Из обычной жизни это перешло в кино. Я в моменте расслаблен и естественен. Я не только поддушиваю, я немного и возбуждаюсь. Это нормально», — объяснил Куценко.

Доможирова рассказала, что во время съемок сцены в душе ее партнер возбудился. Девушка призналась, что ей это было по-женски приятно, хотя ситуация произошла в окружении 70 человек, каждый из которых что-то поправлял.

В чем секрет крепкого брака Куценко и Скриниченко

Актер рассказал, что живет в однокомнатной квартире или вагончиках на съемочной площадке, а его семья — в загородном доме в Подмосковье. По словам Куценко, такое положение дел его устраивает, поскольку именно гостевой формат брака является, по его мнению, основой его крепких отношений.

«Зато когда мы встречаемся, это такой праздник. Может быть, наш брак и сохранился на протяжении 20 лет, потому что мы часто на расстоянии находимся», — сказал Куценко.

По его словам, сложным этапом был период пандемии, когда артист жил постоянно с семьей. Он добавил, что за три месяца ограничений он сильно изменился:

«Пандемию я вспоминаю с особой любовью, если бы не болезнь. Я гулял, я расцвел», — признается Куценко.

Как похудел Куценко

За последние два месяца актер сбросил около 10 килограммов. Секрет избавления от лишнего веса состоит в соблюдении диеты, рекомендованной эндокринологом.

«Я сижу на определенной диете, которая подразумевает отказ от спиртного. Я соблюдаю эту диету уже два месяца, еще месяц нужно продержаться», — рассказал актер.

Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru Гоша Куценко

Помимо алкоголя артист отказался от продуктов, содержащих глютен, а также от яиц. Сейчас в его рационе остались мясо, рыба, овощи, кроме помидоров. Куценко подчеркнул, что такой подход к употреблению пищи позволяется ему есть «не рефлекторно, а мозгами».

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