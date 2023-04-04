Актер Бурунов рассказал о своем увлечении мотоциклами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Бурунов

Актер театра и кино Сергей Бурунов стал первым гостем проекта «ОК на связи!» социальной сети «Одноклассники». В эфире он рассказал, что езда на мотоцикле была его детской мечтой, а во взрослом возрасте превратилась в хобби. Артист заявил, что в процессе поездки ему удается расслабиться и ощутить единение с миром.

Это хобби и своего рода терапия, так как ты входишь в определенное состояние. Это сложно объяснить, нужно сесть и поехать. Можно сравнить с ездой на машине, когда едешь по трассе с хорошей музыкой. В машине ты как дома, а на мотоцикле ощущаешь единение с этим миром: ветер, запахи, — поделился Бурунов.

Еще одним увлечением Бурунова раньше были компьютерные игры, он даже озвучивал некоторых персонажей. Но сейчас актер отмечает, что отказался от этого хобби, так как оно занимает очень много времени и сильно затягивает.

Фото: Пресс-служба «Одноклассники» Сергей Бурунов

Компьютерная игра — это такая штука, которая затягивает. Я помню, что одной из моих любимых игрушек была Half-Life 2, я просто жил там, — объяснил свою позицию актер.

Недавно актер стал ведущим хобби-шоу «ОКнутые люди» об увлечениях пользователей соцсети «Одноклассники». Он отметил, что был поражен способностями людей, из-за чего было сложно отобрать участников проекта. Бурунов уточнил, что пока неизвестно, получит ли шоу продолжение: это будет зависеть от количества просмотров.

Онлайн-шоу «ОК на связи!» можно посмотреть в официальной группе проекта в социальной сети «Одноклассники». Первый выпуск с актером Сергеем Буруновым уже доступен к просмотру.

28 марта стартовал проект о хобби «ОКнутые люди», ведущим которого стал Бурунов. Флагманский проект ОК посвящен увлечениям пользователей, это первый проект в линейке оригинальных шоу, которые появятся на платформе в 2023 году.