Татьяну Догилеву выписали из больницы после COVID-19

Советскую и российскую актрису Татьяну Догилеву выписали из больницы после перенесённой коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом артистка написала на своей странице в социальной сети Facebook. Она поблагодарила врачей, медсестёр и санитарок, заботившихся о ней.

Слов нет, как я благодарна врачам, сёстрам и санитаркам, они меня лечили, заботились обо мне, вот выписали... Берегите себя, не болейте! Соблюдайте мены предосторожности! Всем здоровья! — отметила Догилева.

Женщина добавила, что неделю находилась «в ковидном отделении 23-й больницы» Москвы и ещё «немного не в себе».

О госпитализации Татьяны Догилевой стало известно в начале июля. Актриса отметила, что в больнице ей уже сбили температуру, и поблагодарила врачей. Она призвала всех россиян быть осторожными, соблюдать меры безопасности и после вакцинации. А также посоветовала ограничить контакты и «не лезть туда, куда не надо, без необходимости».

Ранее Догилева рассказала, как получилось, что она заболела коронавирусом несмотря на то, что прошла вакцинацию от COVID-19. Почему прививка не защитила её от заражения, актриса рассказала в посте, который опубликовала в сторис Instagram телеведущая Мария Шукшина.