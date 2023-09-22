Что известно о второй части фильма «Чебурашка»: какой сюжет, когда выйдет

Фото: «Централ Партнершип»

Кадр из фильма «Чебурашка»

В пресс-службе Всероссийской государственной телерадиокомпании сообщили запуске производства второй части фильма «Чебурашка». Что известно о продолжении комедии, когда состоится премьера?

Что известно о сюжете и героях фильма «Чебурашка-2»

Премьера фильма «Чебурашка-2» запланирована на 1 января 2026 года. Режиссером второй части выступит Дмитрий Дьяченко, который работал над созданием первого фильма. Команда сценаристов и продюсеров также осталась прежней.

«Новый фильм делает та же самая команда: партнеры, режиссер, актеры и, конечно, сам главный герой! Нам предстоит большая и увлекательная работа над продолжением, и это огромная ответственность перед аудиторией — нельзя обмануть ожидания зрителей», — сообщили в ВГТРК.

Во второй части действия будут развиваться вокруг жизни Чебурашки и Гены спустя год после событий первого фильма. Зрители увидят все стадии взросления главного героя.

«Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но как любой взрослеющий ребенок начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Они живут счастливо, пока их мирную жизнь не нарушает невероятное событие», — рассказал соавтор сценария картины Виталий Шляппо.

В настоящий момент дописывается сценарий второй части и ведется подбор локаций. Известно, что в продолжении комедии, помимо героев из первой части, появятся новые, необычные, персонажи.

Как на первый фильм «Чебурашка» отреагировали в России

Фильм «Чебурашка» вышел в России 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, собрав более 7 млрд рублей. Он обошел комедию Клима Шипенко «Холоп» и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар».

«Чебурашку» показали во всех странах СНГ и Ближнего Востока, в США и в Канаде. Фильм также был представлен в кинотеатрах Эстонии.

В первой части комедии рассказывалось о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попал из некой «апельсиновой страны». Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

Кинокритик Роман Григорьев в разговоре с NEWS.ru заявил, что на успех проекта «Чебурашка» повлияли новогодние каникулы и отсутствие альтернативы.

«В праздники у людей с детьми просто не было шанса его не посмотреть. Ведь помимо мощной рекламной кампании, под кино выделили еще и огромное количество экранов. И все это практически при полном отсутствии конкуренции. И зритель в конечном итоге, как говорится, сам „поплыл в сети“», — сказал он.

Кинокритик Давид Шнейдеров обратил внимание, что на сборы фильма также повлиял факт, что «Чебурашка» подходит для семейного просмотра. Его сюжет интересен сразу для трех поколений.

Кто раскритиковал фильм «Чебурашка»

Актриса театра и кино Ольга Будина посчитала, что в «Чебурашке» есть пропаганда западных ценностей. По словам артистки, после просмотра фильма у нее остался «неприятный осадок».

«Чебурашка в кино ведет себя по совершенно иным законам. Он спускается откуда-то с неба, он ничего не умеет, но очень быстро изучает чужой язык, начинает всех учить, говорит: „Не-не, человечество прогнило, мне не сюда, я другой“», — заявила Будина.

Депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов назвал картину «чудовищной диверсией». Он обратил внимание, что в фильме нет ни одного положительного персонажа.

«Дети не видят в картине ни одного нормального мужчины с нормальной семьей; ни одной нормальной женщины, которая бы работала и была настоящей мамой», — заметил артист.

Парламентарий выразил сожаление, что «плохой фильм» имел большой успех.

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