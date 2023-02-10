Певцов обвинил «Чебурашку» в диверсии: запретят ли фильм за пропаганду ЛГБТ Депутаты прокомментировали заявление Дмитрия Певцова о вредности «Чебурашки» и рассказали, содержит ли фильм пропаганду нетрадиционных ценностей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Певцов

Депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов неожиданно для миллионов посмотревших новый фильм «Чебурашка» зрителей раскритиковал ленту и назвал картину, собравшую в прокате более 6 млрд рублей, «чудовищной диверсией». Содержится ли в фильме нарушение указа президента Владимира Путина о защите традиционных ценностей и закона о запрете пропаганды ЛГБТ, могут ли запретить показ «Чебурашки» в России и собирается ли Певцов «наказать» создателей «бомбы замедленного действия против наших детей», NEWS.ru узнал у самого депутата и его коллег по Госдуме.

Что сказал Певцов о фильме «Чебурашка»

Дмитрия Певцова возмутило, что в фильме «Чебурашка» «нет ни одного положительного персонажа, сыгранного человеком». По его мнению, «дети не видят в картине ни одного нормального мужчины с нормальной семьей; ни одной нормальной женщины, которая бы работала и была настоящей мамой». Певцов считает, что самый положительный персонаж картины — «андроид Чебурашка», но и к нему есть много вопросов. Депутат убежден: раз Чебурашка называет нашедшего его садовника Геннадия мамой, то для детей «это такой сигнальчик, что мужчина может быть мамой».

Парламентарий выразил сожаление, что «плохой фильм имеет такой успех» и зрители по-прежнему «прутся» на «Чебурашку» в кинозалы.

Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Чебурашка»

NEWS.ru побеседовал с коллегами Дмитрия Певцова по Госдуме и узнал, согласны ли они с актером, видят ли они в фильме пропаганду ЛГБТ, могут ли запретить показ «Чебурашки» в России после озвученных Певцовым претензий и ждут ли создателей какие-либо штрафы.

Султан Хамзаев, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции:

— Я не знаю, где он (Дмитрий Певцов. — NEWS.ru) там это увидел. Я смотрел фильм, но ничего такого, честно говоря, не заметил. Чебурашка называл Гену мамой — ну и что? Есть субъективное мышление, а есть объективное. В данном случае, мне кажется, сработало субъективное. А объективную оценку могут дать эксперты в данной области. Но я работал проректором Московского института психоанализа и с точки зрения психоанализа прекрасно понимаю, о чем говорю.

Я видел фильм «Чебурашка» и убежден, что в данном случае фраза по Фрейду «Иногда сигара во рту — это просто сигара во рту» прямым образом олицетворяет предмет нашей дискуссии.

Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Чебурашка»

Нина Останина, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей:

— Я смотрела «Чебурашку» (подробную рецензию на фильм читайте тут), мы организовывали показ фильма в Госдуме.

Наверное, во всем можно найти какую-то червоточинку, но я сама — автор законопроекта об уголовном наказании за пропаганду ЛГБТ. И я не увидела в этом фильме пропаганды ЛГБТ. Ну и что, что Чебурашка назвал Гену мамой? У нас всё хорошее вообще на Руси связано с мамой.

Или вот, допустим, в одной из сцен он (садовник Геннадий. — NEWS.ru) назвал Чебурашку «белорусской овчаркой с большими ушами». Мог бы Лукашенко обидеться: «Это что, вы нас, белорусов, называете овчарками с большими ушами?!» Ну то есть можно ко всему придраться, если препарировать этот фильм.

Я в этом фильме другое увидела. Зал [во время показа фильма в Госдуме] был заполнен не только депутатами, но и детьми, подростками. И ко мне после показа подошли два подростка, им было лет по 16. Мальчик сказал: «Я сдержался». А девочка сказала: «А я заплакала». Я увидела единение зала.

Каждый смотрит фильм своими глазами — я не хочу смотреть глазами, которые остро выискивали бы недостатки. Мне хочется видеть доброе, верить в добро. Наверное, можно увидеть что-то еще, что покажется страшным. Но если вспомнить «Бандитский Петербург», тогда выходит, что Певцов вообще пропагандировал криминал, потому что герой у него получился симпатичный; Ольга Дроздова (актриса, жена Дмитрия Певцова, которая также играла в «Бандитском Петербурге». — NEWS.ru) не менее симпатичная. И всем хотелось быть похожими на них, можно ведь и в этом тоже обвинить.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Певцов

Мне кажется, что в Дмитрии Певцове еще не вырос большой политик. Хорошо, если бы из него не ушел актер. А то и политика не будет, и актер уйдет. И еще профессиональное сообщество всегда ревностно относится к тем, кто сейчас поднялся наверх, достиг успеха. Мне не понравилось высказывание Дмитрия Певцова — оно показалось мне странным, предвзятым.

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

— Я не настолько тонкий эстет, чтобы усматривать в «Чебурашке» то, что увидел Певцов, и обижаться на Чебурашку. Он просто глупый и не знал, как называть крокодила Гену.

Давайте простим Чебурашку и реабилитируем крокодила Гену. Крокодил Гена — нормальный крокодил, потому что случаи гомосексуализма среди крокодилов науке неизвестны.

Не надо искать беду и нарушение закона там, где их нет. Вот когда выходит книжка «Лето в пионерском галстуке» — это да, это проблема. И когда владелец издательства (Денис Котов, владелец издательства Popcorn Books, выпустившего данную книгу. — NEWS.ru) входит в Общественный cовет при Министерстве культуры (NEWS.ru подробно рассказывал об этом факте здесь) — это тоже проблема. А Чебурашка совсем не виноват.

Я уверен, что у Дмитрия Певцова есть какие-то искренние беспокойства и он всем сердцем заботится о нормальном развитии наших детей. Позывы таких людей абсолютно чисты, я уверен. Но в данном случае упреки не соответствуют действительности. Давайте еще раз дадим Чебурашке шанс на жизнь.

Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Чебурашка»

Дмитрий Певцов, народный артист России, депутат Госдумы:

— В принципе, я уже всё сказал. Печально не то, что вышел этот фильм. А то, что он имеет такой успех. Вот это беда. За 30 лет так дебилизировали население, что они не могут отличить морковку от шоколадки, а заменитель сахара — от настоящего сахара, вот и всё.

Должен ли кто-то понести наказание за подобное — вопрос какой-то праздный и странный. Есть фильмы гораздо хуже «Чебурашки».