Кинокритик оценил ремейк «Бременских музыкантов» и сравнил с «Чебурашкой» Кинокритик Шнейдеров: «Бременские музыканты» не повторят успех «Чебурашки»

Фото: YouTube/Central Partnership

Трейлер фильма «Бременские музыканты»

Успех фильма «Бременские музыканты», который выйдет в прокат 1 января 2024 года, зависит от сценария и режиссера, заявил NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. Он напомнил, что Александр Абдулов уже пытался сделать подобную картину, но она с треском провалилась. По мнению кинокритика, «Бременские музыканты» не смогут повторить успех «Чебурашки».

Я вообще скептически отношусь к ремейкам советских фильмов и считаю, что лучше придумать свое. Все равно будут сравнивать с персонажами мультика. Поверьте, это будет не в пользу артистов. Я скептически отношусь и не думаю, что «Бременские музыканты» повторят успех «Чебурашки», — сказал Шнейдеров.

Кинокритик отметил, что новогодние каникулы являются единственным кассовым временем для российского кино, тогда как в не новогодний период фильмы проваливаются на 90%.

Только воспользовавшись тем, что нет большого Голливуда, а российское кино, как говорит персонаж Федора Бондарчука в фильме «Изображая жертву», «российское кино в полной жопе», только благодаря новогодним каникулам русское кино, тем боле семейное, может собрать деньги, — считает Шнейдеров.

Ранее Шнейдеров заявил, что ремейки старых советских комедий обречены на неудачу. По его мнению, об этом говорят фильмы «Джентельмены удачи — 2», «Кавказская пленница — 2» и «Служебный роман — 2». Съемки ремейка «Ивана Васильевича» он назвал «дурацкой затеей». Шнейдеров напомнил, что актеров, равных Юрию Яковлеву, Александру Демьяненко, Наталье Крачковской, уже нет.