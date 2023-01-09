Кинокритик: «Чебурашка» может стать самым кассовым российским фильмом Кинокритик Шнейдеров: «Чебурашка» может стать самым кассовым российским фильмом

Фото: «Централ Партнершип»

Семейная комедия «Чебурашка» может стать самым кассовым фильмом в российской истории, рассказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров. Он уточнил, что прокат фильма продолжается, а значит, он может обогнать два других российских фильма из топ-3 по сборам — «Движение вверх» и «Холопа». Эксперт отметил, что успех «Чебурашки» связан с отсутствием конкуренции и выходом во время школьных каникул, а также с тем, что он сумел стать интересным сразу для трех поколений.

Прокат фильма еще идет, и у него есть все шансы обойти и «Движение вверх», и «Холопа». <...> Успех фильма «Чебурашка» обусловлен целым рядом компонентов. Во-первых, это кино вышло на экраны при полном отсутствии конкуренции. Во-вторых, фильм вышел в дни школьных каникул. <...> В-третьих, «Чебурашка» удивительным образом оказался фильмом для трех поколений, — пояснил Шнейдеров.

Кинокритик пояснил, что собравший свыше 2,5 млрд рублей в прокате «Чебурашка» смог увлечь не только детей, но и старшее поколение, которое помнит этого персонажа еще из советских мультфильмов.

Шнейдеров ранее усомнился в успехе сериала про «Чебурашку», который может выйти после нового фильма. Он заявил, что если 3D-модели в нем будут выглядеть как в новом «Ну, погоди!», то относиться к проекту стоит с «большим опасением».