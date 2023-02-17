Актриса Будина увидела в «Чебурашке» пропаганду западных ценностей Российская актриса Будина раскритиковала «Чебурашку» за пропаганду ценностей стран Запада

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Ольга Будина

Актриса театра и кино Ольга Будина обрушилась с критикой «Чебурашку», поскольку в фильме, по ее мнению, есть пропаганда западных ценностей, пишет KP.RU. Она увидела в «Чебурашке» прообраз искусственного интеллекта. Будина убеждена, что в картине герой сильно отличается от того персонажа, о котором повествуется в произведениях Эдуарда Успенского. В книгах «Чебурашка» имел нравственные устои, уверена актриса. Она добавила, что после просмотра фильма у нее остался «неприятный осадок» от увиденного.

Чебурашка в кино ведет себя по совершенно иным законам. Он спускается откуда-то с неба, он ничего не умеет, но очень быстро изучает чужой язык, начинает всех учить, говорит: «не-не, человечество прогнило, мне не сюда, я другой». И фильм заканчивается на том, что все герои остаются под покровительством Чебурашки, который им расскажет, как жить, чтобы не ссориться, как находить общий язык и так далее. Очень неприятный осадок остается, — сказала она.

Она все же рекомендовала посмотреть этот фильм, «чтобы больше никогда не видеть».

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина не согласилась с депутатом ГД Дмитрием Певцовым, назвавшим фильм «Чебурашка» «идеологической диверсией». В разговоре с NEWS.ru парламентарий заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы обидеться на фразу о «белорусской овчарке с большими ушами».