Мир между Россией и Украиной по корейскому сценарию: возможно ли это сейчас В КНДР отмечают 70-летие перемирия с Южной Кореей

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В КНДР проходят памятные мероприятия, посвященные 70-летию окончания Корейской войны и заключению перемирия. Торжества посетили министр обороны РФ Сергей Шойгу и зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. «КНДР — важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества», — заявил Шойгу в Пхеньяне. Почему случилась война двух Корей в 1950–53 годах и можно ли опыт межкорейского перемирия применить к конфликту между Россией и Украиной?

Почему началась Корейская война

После освобождения Кореи от японской оккупации (в основном силами советской 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта при поддержке корейских партизан) и окончания Второй Мировой войны в 1945 году Корея оказалась разделена на северную и южную части согласно договоренностям СССР и США. Линия раздела прошла по знаменитой 38-й параллели.

Кстати, раздел по этой линии был в спешке придуман двумя американскими полковниками из штаба генерала Джорджа Маршалла, Дином Раском (в будущем госсекретарем США) и Чарльзом «Тиком» Бонстиллом. Вот что они сами вспоминали об этом: «Перед нами стояла сложнейшая задача: выбрать зону американской оккупации. Ни Тик, ни я не были знатоками Кореи, но нам казалось, что столица Сеул должна быть в американском секторе. Мы также знали, что армия США выступала против оккупации обширной территории. Мы искали удобную разделительную линию к северу от Сеула, но не смогли найти естественную географическую линию. Вместо этого мы увидели тридцать восьмую параллель и решили порекомендовать ее... Ее приняли без особых торгов, и, что удивительно, Советы тоже».

Фото: shutterstock.com Солдаты армии южан

Однако после Второй Мировой войны начался новый конфликт, уже между державами-победительницами, вошедший в историю как холодная война. Еще на Московском совещании глав МИД СССР, США и Великобритании (представители Кореи не присутствовали) в декабре 1945 года обсуждалось создание Временного корейского демократического правительства при поддержке Американо-Советской совместной комиссии. Такая схема должна была в перспективе разрешить проблемы Корейского полуострова.

Однако прокоммунистический режим Ким Ир Сена на Севере и националистический Ли Сын Мана на Юге плохо ладили друг с другом, в то время как отношения Москвы и Вашингтона тоже ухудшались. Уже в 1947 году США и СССР передали вопрос корейского урегулирования на рассмотрение ООН. На Генассамблее ООН в том же году СССР предложил вывести советские и американские войска с полуострова, дав корейцам возможность самим построить свое государство.

Для формирования корейского правительства ООН предложила провести выборы на основе пропорционального распределения населения на Севере и Юге. Однако Север с этим не согласился — на Юге, в американской зоне оккупации, жило куда больше людей, и Север в итоге остался бы в меньшинстве.

Ситуация накалялась, позиции Сеула и Пхеньяна расходились все дальше. В 1949 году начались постоянные стычки между южанами и северянами вдоль 38-й параллели. Ким Ир Сен просил разрешения Сталина нанести «упреждающий удар», но Москва предостерегала его от такого шага. Зато Кима поддержал лидер КНР Мао Цзедун.

Как развивался вооруженный конфликт в Корее в 1950–53 годах

Корейская война официально началась 25 июня 1950 года, на рассвете, когда части Корейской народной армии (северяне) начали наступление, имея многократный перевес в вооружении.

«В обнародованном впоследствии обобщающем документе МИД СССР „О корейской войне 1950–1953 гг. и переговорах о перемирии“ говорилось, что к началу боевых действий в районе 38-й параллели соотношение между РК и КНДР составляло: по численности сухопутных сил — 1:2, по количеству артиллерийских стволов — 1:2, пулеметов — 1:7, автоматов — 1:13, танков — 1:6, самолетов — 1:6 и т. д. Ударный костяк КНА был усилен также за счет перевода на Север двух дивизий НОАК, состоявших из этнических корейцев», — писал историк-востоковед Владимир Ли.

Фото: shutterstock.com Мирное население Кореи сильно страдало от боев

К августу 1950 года войска северян при поддержке Китая и авиации СССР дошли до «пусанского периметра» на юго-востоке полуострова. Таким образом практически вся Корея оказалась под контролем КНДР (пусанский плацдарм был 100-120 км в глубину от линии фронта до берега Японского моря), а войска южан терпели поражения, несмотря на участие в боях американских подразделений.

В сентябре 1950 года началось контрнаступление войск коалиции под флагом ООН, включавшей боевые соединения южан, США, Великобритании, Франции, Греции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Турции, Филиппин, Таиланда, Эфиопии, Колумбии.

В конце октября 1950 года в Пхеньян вошли войска коалиции ООН, а армия северян оказалась фактически разгромленной, войска коалиции по сути контролировали весь полуостров.

«Исключительно слаба помощь наших военных советников корейскому командованию и в таких важнейших вопросах, как вопросы связи, управления войсками, организации разведки и ведения боя. В результате этого войска Корейской армии по существу почти неуправляемы; ведут бой вслепую и организовать взаимодействие между родами войск в бою не могут. Это терпимо может быть при успешном наступлении, но нетерпимо совершенно при осложнениях на фронте», — негодовал Сталин.

Тогда же советский и китайский лидеры приняли решение отправить в Корею подразделения армии Китая (Китайских народных добровольцев), которые начали активное наступление. В начале января оставшиеся силы северян и китайские войска заняли Сеул.

Но летом 1951 года оказалось, что ни одна из сторон не в силах добиться преимущества. Линия фронта ходила туда-сюда между Сеулом и 38-й параллелью.

Фото: National Museum/U.S. Navy, Public domain/Wikimedia Commons В войне приняла участие армия США

Как корейцам удалось прийти к перемирию

Переговоры под эгидой ООН о завершении конфликта в Корее продолжались долго и безрезультатно. Ни СССР, ни США не хотели уступать. В ход шли всевозможные приемы психологического давления — например, США пустили слух, что планируют сбросить на КНДР атомную бомбу. Очень сложными были и переговоры об обмене пленными.

Прогресс в переговорах наметился только после смерти Сталина в марте 1953 года. Советская делегация на Генассамблее ООН получила директиву «рекомендовать воюющим сторонам в Корее немедленно и полностью прекратить военные действия на суше, на море и в воздухе». Такой шаг поддержал и Ким Ир Сен. Что интересно, Мао был против, как и южане, которые надеялись при поддержке коалиции ООН подчинить весь полуостров.

27 июля 1953 года было подписано предложенное Индией (она вошла в состав нейтрального международного агентства) Соглашение о прекращении огня. При этом генерал южан Чхве Док Син, представлявший Южную Корею на переговорах, отказался поставить свою подпись, за него это сделал командующий американским контингентом генерал Кларк.

31 июля 1950 года войска сторон демонтировали укрепления и отошли на два километра каждая от линии боевого соприкосновения. Пространство между ними стало знаменитой «демилитаризованной зоной» (ДМЗ).

«ДМЗ на Корейском полуострове — уникальное военно-инженерное сооружение, аналога которому не найти нигде в мире. Ее ширина — 4 км и тянется она по всему периметру границы между КНДР и РК. ДМЗ проходит в 62 км от Сеула и 215 км от Пхеньяна. По середине ДМЗ проведена военно-демаркационная линия (ВДЛ), размеченная 1392 полосатыми черно-желтыми столбами, расположенными на расстоянии 100–200 метров друг от друга. За состояние 696 столбов отвечают войска КНДР, за другие 696 — „войска ООН“. Надписи на столбах сделаны на английском, китайском и корейском языках. Всего в районе ДМЗ было дислоцировано около 1 млн вооруженных военнослужащих обеих сторон, здесь созданы сплошные минные поля, проволочные заграждения, многочисленные огневые точки», — отмечают эксперты.

В каком положении оказались две Кореи после войны

Общие потери в ходе трех лет войны составили, включая жертвы среди гражданского населения Кореи, 5,5 млн чел.

«В 1953 г. Корейский полуостров представлял собой дымящиеся руины. От Пусана на юге до Синыйчжу на севере корейцы хоронили своих мертвых, оплакивая потери и пытаясь соединить разбитые осколки былой жизни. В столице Южной Кореи Сеуле пустые здания, подобные скелетам, стояли вдоль улиц, мощенных чудовищной смесью бетона и шрапнели. На севере все современные сооружения теперь едва держались: Пхеньян и другие города представляли собой кучи разбитого кирпича и пепла, фабрики были пустыми, огромные плотины больше не сдерживали воду. Люди жили подобно кротам, ночуя в пещерах и штольнях и просыпаясь в кошмаре наступившего дня», — описывал американский историк Брюс Камингс послевоенные реалии в книге «Корейская война».

Фото: National Museum of the U.S./Navy, Public domain/Wikimedia Commons «Люди жили подобно кротам, ночуя в пещерах и штольнях и просыпаясь в кошмаре наступившего дня»

При этом КНДР пострадала сильнее. «Ряд американских экспертов пришли к выводу, что на Корейский полуостров в период вооруженного конфликта США обрушили столько же авиабомб, сколько на Германию и Японию в период Второй мировой войны. Во время войны на севере Кореи было разрушено около 9 тыс. промышленных предприятий, 5 тыс. школ, 1 тыс. больниц, много тысяч культурно-бытовых учреждений. А общее число занятых в народном хозяйстве Севера Кореи сократилось на 26 %, в т. ч. в промышленном секторе — на 40 %, в строительной сфере — на 55%», — указывают историки.

Несмотря на столь сильные разрушения КНДР стала быстро развиваться. Уже в апреле 1954 года Пхеньян принял трехлетний план восстановления экономики страны, который должен был вывести производство страны на уровень 1949 года. Благодаря поддержке Китая и СССР план был выполнен на четыре месяца раньше срока. А в 1957 году приняли пятилетний план, направленный на создание базы для индустриализации социалистической экономики и обеспечение населения самым необходимым — жильем, одеждой и продовольствием. Благодаря помощи Китая, СССР и стран соцблока Северная Корея добилась поставленных целей за три года вместо пяти.

«И Северная, и Южная Кореи на момент перемирия были практически полностью разрушены ковровыми бомбардировками, — отметил в беседе с NEWS.ru кореевед, автор нескольких книг о Кореях Олег Кирьянов. — Хотя исторически северная часть полуострова была более промышленно развита — там мало равнин, в основном горы, поэтому сельское хозяйство вести особо негде. Зато есть полезные ископаемые, и японцы во время оккупации полуострова развивали в том регионе промышленность — заводы, железные дороги. Впоследствии КНДР стала быстро развиваться, благодаря помощи СССР и Китая».

Нужно отметить, что к успехам северян стоит относиться с известной долей скепсиса, поскольку в отчетах было много приписок. Но в целом вплоть до 1980-х годов КНДР была успешнее в экономическом плане, чем Южная Корея, где реформы начались только при генерале Пак Чон Хи в 1970-х, а первые демократические выборы прошли лишь в 1987 году.

Подходит ли корейский мирный сценарий к конфликту на Украине

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН) Константин Асмолов считает, что корейский сценарий завершения военного конфликта вряд ли применим к противостоянию России и Украины.

«В отличие от Корейского полуострова, перемирие на Украине обеими сторонами будет восприниматься как поражение, — пояснил Асмолов NEWS.ru. — Украиной — потому что часть ее территорий перешла к России, а Россией — потому что часть ее территорий, вошедших в состав новых территорий РФ, останется на территории Украины. И поэтому мир будет воспринят обеими сторонами как унизительное поражение, или в лучшем случае — как передышка».

Фото: shutterstock.com Военный мемориал Кореи, Йонсан-гу, Сеул, Корея

Эксперт также отмечает, что, рассуждая о «корейском варианте», говорят в первую очередь о концепции ДМЗ, то есть линии разделения. «Но, учитывая, что не столь редки новости об обстрелах в районе ДМЗ, причем с большой дистанции, возникает вопрос, в какой мере ДМЗ по корейскому варианту будет уместна в случае конфликта на Украине», — добавил Асмолов.

Почему до сих пор нет мирного соглашения между двумя Кореями

«Соглашение о прекращении огня, о выходе из которого объявила КНДР, является, по сути, юридически ничтожным, — подчеркнул Асмолов. — Этот документ запрещает размещение новых видов оружия на Корейском полуострове. Однако США в 1958 разместили там свое тактическое ядерное оружие, о чем уведомили в одностороннем порядке».

Эксперт также задается вопросом — кто будет подписывать мирный договор?

«Южная Корея соглашение о прекращении огня 1953 года вообще не подписывала — лидер южан Ли Сын Ман собирался воевать до победного конца. Тогда США создали договор о взаимной обороне и фактически переподчинили южнокорейскую армию американскому командованию. И если считать мирный договор продолжением какого-либо соглашения, то возникает вопрос, а как будет действовать Южная Корея сейчас?», — говорит эксперт.

Он напомнил, что есть сложности и с другими сторонами, участвовавшими в Корейской войне.

«Как быть с Китаем и США? Китай участвовал в Корейской войне не сам, а лишь отрядами „китайских народных добровольцев“. И подписывали перемирие именно эти добровольцы. США также участвовали в составе войск ООН, хотя и составляли в них большинство, — указывает эксперт. — Плюс, поскольку КНДР находится в составе ООН, то получается, что ООН придется подписывать мирный договор с одним из своих членов».

Поэтому технические возможности заключить мирный договор между двумя корейскими государствами просматриваются с трудом, считает собеседник NEWS.ru.

«Как Север, так и Юг сейчас многие шаги могут обосновывать чрезвычайной ситуацией в мире. Даже США тоже не до мирного договора между Кореями — недавно госсекретарь США Энтони Блинкен честно сказал, что Вашингтон больше думает не о мирном договоре, а о северокорейских провокациях», — подчеркнул эксперт.

Олег Кирьянов отметил в разговоре с NEWS.ru, что хотя идея мирного договора активно обсуждалась при предыдущем правительстве, нынешнее правительство Южной Кореи и США не заинтересованы в его заключении.

«Выдвигаются требования к КНДР об отказе от ядерного оружия, например, хотя это не имеет прямого отношения к теме. И Северная Корея сейчас тоже не заинтересована в подписании, считая, что к ней выдвигаются неприемлемые требования», — отметил Кирьянов.

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