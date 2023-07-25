Северокорейских военных предложили отправить на СВО Военный эксперт Прохватилов: нужно обязательно принять помощь северокорейских добровольцев

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КНДР имеет высококлассное оружие, а военные крайне дисциплинированы и мотивированы на нанесение поражения их злейшему врагу — США, заявил в беседе с НСН старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, комментируя предстоящий визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР. По мнению эксперта, если северокорейские добровольцы изъявят желание принять участие в СВО на стороне России, от такой помощи нельзя отказываться.

У Северной Кореи мощнейшая оборонная промышленность. Нужно выйти из режима санкций по отношению к стране и принять любую их помощь: снаряды, вооружение. У них лучшее в мире РСЗО, которое стреляет намного дальше, чем HIMARS. Даже если северокорейские добровольцы изъявят желание воевать на нашей стороне, надо обязательно принимать их помощь. Это дисциплинированные, отважные воины, — подчеркнул Прохватилов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская делегация во главе с министром Сергеем Шойгу посетит КНДР 25-27 июля по приглашению северокорейского военного ведомства, поездка будет направлена на укрепление связей Москвы и Пхеньяна в вопросах обороны.

В июне лидер КНДР Ким Чен Ын поддержал российскую спецоперацию на Украине, заявив, что народ Северной Кореи оказывает полную поддержку проводимому Россией курсу.